Schon zuletzt warb Paramount+ auffällig stark für seine neue Serie "Rabbit Hole" mit Kiefer Sutherland in der Hauptrolle beim Formel-1-Rennen in Australien. Nun ist klar, was dahintersteckt. Der Streamingdienst ist mit der Rennserie eine strategische Partnerschaft eingegangen. Dadurch wird Paramount+ offizieller Partner der Formel 1 in dieser sowie in der nächsten Saison. Schon 2022 war Paramount+ bei einigen Rennen, darunter in Silverstone und Monza, präsent.

An den Formel-1-Wochenenden sollen die Marken von Paramount+ künftig präsent sein. So werden Serien, Filme und die darin spielenden Charaktere in den Fan Zones der Formel 1 in den Mittelpunkt gestellt. Es ist auch davon auszugehen, dass Paramount+ prominente Schauspielerinnen und Schauspieler an die Rennstrecken bringt, um so Schlagzeilen zu generieren. Darüber hinaus umfasst die Werbepartnerschaft das Paramount+-Branding auf der Strecke mit Beschilderung am Streckenrand sowie digitalem Sponsoring. Nach Melbourne werden die Aktivitäten in Miami, Montréal, Österreich, Silverstone, Monza, Suzuka, Austin, Mexiko-Stadt, São Paulo und Las Vegas fortgesetzt.

"Wir suchen für Paramount+ stetig nach neuen und innovativen Wegen, um das internationale Publikum zu erreichen. Ich bin mir sicher, dass die Partnerschaft mit der Formel 1 unser globales Wachstum vorantreiben wird", sagt Marco Nobili, Executive Vice President und International General Manager von Paramount+. "Offizieller Partner der Formel 1 zu werden bedeutet, die Marke Paramount+ und alle unsere Charaktere für Millionen von Fans weltweit zum Leben zu erwecken. Mit dieser internationalen Vereinbarung werden die Welten des Motorsports und der Unterhaltung zusammenkommen, das erstklassiges Storytelling auf und abseits der Rennstrecke ermöglicht."

Brandon Snow, Managing Director of Commercial bei der Formel 1, sagt: "Diese Kooperation ist ein hervorragendes Beispiel für das kontinuierliche Engagement der Formel 1, neue Wege der Sportförderung zu entdecken und entsprechend neue Zielgruppen anzusprechen. Paramount+ und dessen Inhalte erfreuen sich großer Beliebtheit und sind, wie die Formel 1, in den letzten Jahren deutlich gewachsen. Gemeinsam nutzen wir unsere globalen Plattformen und unser kollektives Know-how im Unterhaltungsbereich, um das Fan-Erlebnis weiter zu verbessern und sowohl die Formel 1 als auch Paramount+ auf einer höheren Ebene zu transportieren."