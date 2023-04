Seine Show galt als jene mit den höchsten Quoten bei Fox News, doch nun gehen der konservative amerikanische TV-Sender und sein Star-Moderator Tucker Carlson getrennte Wege. Man danke Carlson "für seine Verdienste um den Sender als Moderator und davor als Mitarbeiter", teilte Fox News am Montag mit. Carlsons letzte Sendung lief damit bereits am vergangenen Freitag, schon ab dieser Woche sollen vorübergehend wechselnde Moderatorinnen und Moderatoren durch die Primetime-Sendung führen. Zu den genauen Gründen für die Trennung machte der Sender zunächst keine Angaben.

Die Trennung erfolgt nur wenige Tage, nachdem Fox News den Verleumdungsprozess mit Dominion, einem Hersteller von Wahlmaschinen, in buchstäblich letzter Sekunde beigelegt hatte: Medienberichten zufolge verständigte sich der Sender mit Dominion außergerichtlich darauf, dem Unternehmen mit 787,5 Millionen US-Dollar in etwa die Hälfte der ursprünglich geforderten 1,6 Milliarden US-Dollar zu bezahlen (DWDL.de berichtete). Dass Fox News auch nach Donald Trumps Abwahl lange Zeit fest an der Seite des ehemaligen US-Präsidenten stand und dessen Lüge von der "gestohlenen Wahl" weiter verbreitete, kommt den Konzern von Rupert Murdoch damit also ziemlich teuer zu stehen.

Tucker Carlson galt als eine Schlüsselfigur in der Verleumdungsklage von Dominion gegen Fox News. So sollte der Moderator als einer der ersten Zeugen vor Gericht aussagen. Er war es auch, der in seiner Sendung erst vor wenigen Wochen versuchte, den Sturm auf das Kapitol vom 6. Januar 2021 umzudeuten. Zuletzt waren allerdings Gruppenchats bekannt geworden. Demnach habe Carlson gegenüber Vertrauten gesagt, dass er Trump "leidenschaftlich" hasse und dessen Amtszeit im Weißen Haus eine "Katastrophe" sei. So wurde deutlich, dass Carlson privat eine ganz andere Meinung vertrat als in seiner Sendung.

Gerade erst hatte Tucker Carlson gefälschte Nachrichten zum Krieg in der Ukraine verbreitet, die sich auf manipulierte Berichte stützten. Wie kurzfristig die nun erfolgte Trennung kam, lässt sich schon daran erkennen, dass Carlson noch in der Sendung vom Freitag ankündigte, am Montag zurück zu sein. "Tucker Carlson Tonight" war erstmals Ende 2016 auf Sendung gegangen. Zuvor arbeitete er unter anderem für CNN und MSNBC.

CNN trennt sich von Don Lemon

Unterdessen hat auch Fox-News-Konkurrent CNN personelle Konsequenzen gezogen: Der Nachrichtensender hat seinen Star-Moderator Don Lemon entlassen, wie dieser am Montag erklärte. Das US-Magazin "Variety" hatte jüngst eine Geschichte über Vorwürfe veröffentlicht, wonach Lemon weibliche Kolleginnen im Laufe seiner Karriere misshandelt haben soll.

Lemon verkündete die Nachricht auf Twitter und teilte mit, dass er von seinem Agenten über den Rauswurf informiert wurde. "Ich bin fassungslos", schrieb er. "Nach 17 Jahren bei CNN hätte ich gedacht, dass jemand im Management den Anstand gehabt hätte, es mir direkt mitzuteilen. Der Sender äußerte sich zunächst nicht.