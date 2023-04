Sich zumindest für eine Zeit von Spielfilmen am Samstagabend verabschieden wird RTLzwei in Kürze: Der knapp 30 Jahre alte Spielfilm "True Lies – Wahre Lügen", der am 6. Mai am Samstagabend um 20:15 Uhr bei RTLzwei zu sehen ist, wird vorerst der letzte sein, der auf diesem Slot beheimatet ist. Ab dem 13. Mai setzt der Sender stattdessen auf Wiederholungen von Eigenproduktionen, in denen nackte Haut eine gewisse Rolle spielt. So wird RTLzwei am zweiten Mai-Samstag und in direkter Konkurrenz zum "Eurovision Song Contest" im Ersten zunächst zwei Wiederholungen von "Undressed" ausstrahlen. Von dem Format liefen 2017 und 2020 zwei Staffeln, die in der klassischen Zielgruppe im Schnitt auf vier und fünf Prozent Marktanteil kamen. Die nun nochmals aus dem Archiv geholten Ausgaben stammen aus dem Jahr 2020.

Die jüngst am Samstag um 20:15 Uhr von RTLzwei gezeigten Filme verfehlten nicht selten den Senderschnitt: So holte "Volcano" zwar knapp fünfeinhalb Prozent Marktanteil bei den Umworbenen, aber "Magic Mike XXL" und "The Beach" landeten nur bei knapp vier und rund drei Prozent. Am zurückliegenden Wochenende tat sich "Die Wolke" mit 2,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sehr schwer.