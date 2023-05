Der australische Fernsehsender Network Ten hat die eigentlich geplante 15. Staffel seiner Show "MasterChef Australia" aus dem Programm genommen nachdem wenige Stunden vor der geplanten Ausstrahlung bekannt wurde, dass Koch Jock Zonfrillo, der seit 2019 Juror des Formats war, verstorben ist. Der Koch zog bereits im Jahr 2000 nach Australien, er stammt aber aus Schottland und machte Karriere in London. Zu den Schattenseiten seines Lebens gehörte eine einstige Heroinsucht, über die er in einem vor zwei Jahren erschienenen Buch berichtete.



Die australische Fernsehlandschaft zeigte sich vom überraschenden Tod Zonfrillos schockiert. "Jock war ein unglaubliches Talent, nicht nur als renommierter Koch, sondern auch als jemand, der in seiner Rolle als Juror bei MasterChef Australia Freude in die Häuser der Menschen in Australien und der ganzen Welt bringen konnte", sagte etwa Peter Newman, der CEO der herstellenden Firma Endemol Shine Australia.



"Trotz all seiner bemerkenswerten beruflichen Meilensteine hat ihm nichts mehr Freude und Glück gebracht als seine Familie. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei ihnen", teilte Beverley McGarvey von Paramount mit. Network Ten gehört zu Paramount. Entsprechend kam das eilig eingeschobene Ersatzprogramm für "MasterChef" auch von Paramount+. Gesendet wurde am Sonntag nun "The Bridge Australia".



Wie bei Network Ten mit der schon produzierten "MasterChef Australia"-Staffel umgegangen wird, ist indes noch nicht klar. Bisher wurde lediglich bestätigt, dass auf die Episode vom zurückliegenden Wochenende verzichtet wurde. Denkbar ist, dass der Sender die Staffel ausstrahlt, um damit auch dem Schaffen des Verstorbenen Tribut zu zollen. Ähnlich ging Prime Video in Deutschland vor, als Comedian Mirco Nontschew verstarb - aber noch eine ganze "LOL"-Staffel mit ihm zur Ausstrahlung bereit stand.