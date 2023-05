Es ist kein allzu großes Geheimnis, dass sich die "DSDS"-Jury im Jahr 2023 bei Weitem nicht in allen Phasen der Zusammenarbeit grün war. Insbesondere zwischen Dieter Bohlen und Katja Krasavice krachte es. In zahlreichen Medien war darüber zu lesen, nach der Finalsendung etwa nannte die Sängerin den "DSDS"-Chefjuror "einfach nur peinlich" (DWDL.de berichtete). Kein Wunder also, dass Krasavice 2024 nicht mehr Teil der RTL-Castingshow sein wird, was sie unter anderem in einem "BamS"-Gespräch bestätigte. In diesem sagte sie: "Ich stehe für Werte. Und die vertrete ich. In der Konstellation mit Dieter kann ich nicht weitermachen."

Ganz neu besetzt wird die Jury aber nicht. Pietro Lombardi wird auch in der 21. Staffel über die Talente urteilen. Dieter Bohlen selbst hatte die Nachricht am Wochenende bei einem Konzert verkündet, die Bestätigung seitens RTL ließ dann nicht allzu lang auf sich warten. Schon vor rund einem Monat hatte die "Bild" genau das spekuliert, eine Bestätigung gab es damals aber noch nicht. 2011 selbst Kandidat des Formats, war Lombardi schon in der 16. und 17. Staffel am Jurypult zu sehen und wirkte auch in der Jubiläumsstaffel an der Seite von Dieter Bohlen.

Gesucht werden nun neue Jurorinnen für das Format, das eigentlich gar nicht hätte weitergehen sollen. RTL hatte noch im Vorjahr gesagt, dass Staffel 20 gleichzeitig das Finale sei. Doch vor einigen Wochen folgte die Kehrtwende: "Sowohl bei RTL als auch auf RTL+ lag der Zuspruch über unseren Erwartungen und deutlich über den Vorjahreswerten. Diese positive Resonanz hat uns dazu bewogen, auch in 2024 mit 'DSDS' weiterzumachen", erklärte RTL-Prorgrammgeschäftsführerin Inga Leschek damals. Die diesjährige Staffel sicherte sich im RTL-Programm knapp 13 Prozent Marktanteil - mehr als die vorherige Runde.