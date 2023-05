Netflix geht weiter auf seinem Weg, schon bei dem Streamingdienst etablierte Reality-Formate in lokalen Adaptionen um die Welt zu schicken. Nachdem im Frühjahr in diesem Zug die deutsche Version von "Too hot to handle" ihre Premiere feierte, steht nun die nächste deutsche Umsetzung eines Dating-Formats an: "Love is Blind", das hierzulande auch in der US-Version unter dem Titel "Liebe macht blind" veröffentlicht wurde, erhält einen deutschen Ableger. Derzeit läuft das Casting.

Das Konzept des Formats: Die 30 dating-willigen Singles sollen sich kennenlernen, ohne dass sie dabei vom Aussehen des oder der Anderen abgelenkt werden. Dafür lernen sie sich in kleinen Kammern, den sogenannten "Pods" kennen. Sie können über einen Lautsprecher miteinander sprechen, sich aber nicht sehen. Während es anfangs eine Art Speed-Dating gibt, können sie sich im weiteren Verlauf dann für längere Verabredungen entscheiden.

Um sich erstmals sehen zu dürfen, muss man dem Gegenüber einen Heiratsantrag machen. In der Folge verbringen sie dann gemeinsam Zeit in einem Ressort und später in einem Appartmentkomplex, lernen den Anderen, dessen Familie und Umfeld kennen und planen ihren Hochzeitstag. An dem gilt es dann zu entscheiden, ob vor dem Altar wirklich das Ja-Wort gegeben wird oder nicht.

Produziert wird die deutsche Adaption, die in Staffel 1 zehn Folgen umfassen und voraussichtlich im Sommer 2024 veröffentlicht wird, von RedSeven Entertainment. Das US-Original stammt von Kinetic Content, einer ehemaligen Mehrheitsbeteiligung der Red Arrow Studios. Von der US-Version, die ihre Premiere 2020 feierte, sind mittlerweile vier Staffeln veröffentlicht wurden, lokale Adaptionen existieren bereits in Brasilien und Japan, eine schwedische und britische Umsetzung ist in Arbeit.

Wiebke Schodder, Director Non-Fiction Content Netflix DACH: "Dass der Appetit des deutschsprachigen Publikums für Reality- und Datingshows groß ist, ist kein Geheimnis. Den wollen wir stillen und unsere Zuschauer*innen mit einzigartigen neuen Shows überraschen. Ich freue mich sehr auf 'Love is Blind: Germany', denn es hat genau das, was Netflix-Shows so besonders macht: Ein unverwechselbares, neues Formatversprechen gepaart mit höchster Produktionsqualität. Mit 'Love Is Blind' bringen wir zudem nach 'Too Hot To Handle' das nächste international erfolgreiche Netflix-Format nach Deutschland. Unsere Zuschauer*innen können sich schon jetzt auf das emotionalste Beziehungsexperiment der Welt freuen."