Mit "Jenke." und "Jenke. Crime." hat ProSieben in der Vergangenheit zwei Formate mit dem ehemaligen RTL-Gesicht Jenke von Wilmsdorff im Programm gehabt. Nun hat der Sender für den 30. Mai die Premiere einer neuen Reportagereihe angekündigt. "Jenke. Report." heißt diese und ist dann erstmals zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr zu sehen. Inhaltlich widmet sich der Reporter dann dem Thema Cannabis. Titel der Reportage: "Cannabis für alle: Gibt es ein Recht auf Rausch?"

Anders als bei seinen Experimenten dreht sich in der Reportage aber nicht über die zwei Stunden alles darum, dass Jenke von Wilmsdorff selbst ununterbrochen Cannabis konsumiert und die Auswirkungen beobachtet. Um Antworten zum Thema zu finden, trifft der Reporter in diesem Fall Experten und Insider. Er spricht mit Dealern, Ärzten und mit Cannabis-Opfern. Außerdem besucht er einen der größten Produzenten für medizinisches Cannabis in Deutschland. Produziert wurde "Jenke. Report." von RedSeven Entertainment. Die Deutsche Produktions Union (DPU), die zuvor alle Formate mit dem Journalisten für ProSieben umgesetzt hatte, ist mittlerweile insolvent und wird abgewickelt (DWDL.de berichtete).

Am Dienstagabend folgt "Jenke. Report." damit auf "Joko & Klaas gegen ProSieben", das in der Woche davor endet. Allerdings ist die Reportagereihe vorerst nur ein Einzelstück, in den Wochen nach der Premiere gibt es also keine weiteren Folgen. Zuletzt war es etwas ruhig rund um Jenke von Wilmsdorff im ProSieben-Programm: Sein letztes Experiment sowie die vorerst letzte Ausgabe von "Jenke. Crime." waren im Oktober 2022 zu sehen.

Dafür hat ProSieben nun auch eine Änderung für den Sonntagabend angekündigt: Am 21. Mai ist nämlich die letzte Ausgabe von "Die Unschlagbaren" dort zu sehen, eine Woche später wechselt man wieder hin von eigenproduzierten Inhalten zu Filmen. Am 28. Mai ist daher ab 20:15 Uhr der Blockbuster "Doctor Strange" bei ProSieben zu sehen, "Die Unschlagbaren" erreichen aktuell ohnehin nur sehr übersichtliche Quoten.