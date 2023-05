Sky wird die neue Serie "The Rookie: Feds" zusammen mit der fünften Staffel von "The Rookie" ausstrahlen. Wie der Pay-TV-Sender ankündigte, laufen beide Crime-Serien ab dem 5. Juli jeweils mittwochs ab 20:15 Uhr hintereinander auf Sky Online. Zudem stehen sie auch über Sky Q und auf dem Streamingdienst Wow zum Abruf bereit.

"The Rookie" und "The Rookie: Feds" werden wahlweise im Original oder in der deutschen Synchronisation ausgestrahlt. Die ersten drei "Rookie"-Staffeln lssen sich jederzeit abrufen, Staffel vier startet am 2. Juni und ist immer freitags ab 20:15 Uhr mit vier Episoden am Stück auf Sky One zu sehen.

Bei "The Rookie: Feds" ist die Schauspielerin Niecy Nash-Betts ("Getting One", Dahmer - Monster") als "älteste Anfängerin" beim FBI zu sehen. Simone Clark, so ihr Serienname, ist eine Naturgewalt, die lebende Verkörperung eines aufgeschobenen Traums - und sie arbeitet mit ihren neuen Kollegen im Bureau zusammen, um die härtesten Verbrecher des Landes zur Strecke zu bringen.

Neben Niecy Nash-Betts spielen Frankie R. Faison als Christopher "Cutty" Clark, James Lesure als Carter Hope, Britt Robertson als Laura Stensen, Felix Solis als Matthew Garza und Kevin Zegers als Brendon Acres mit. Alexi Hawley und Terence Paul Winter sind Co-Creatoren, Co-Showrunner und Executive Producer von "The Rookie: Feds". Mark Gordon, Niecy Nash-Betts, Nathan Fillion, Michelle Chapman, Bill Norcross, Corey Miller, Michael Goi und Bibby Dunn sind ausführende Produzenten.