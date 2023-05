Im vergangenen Jahr brach Fox mit einer Tradition: Zum ersten Mal wurde bei den Upfronts auf die traditionelle Enthüllung des Programmschemas für den darauffolgenden Herbst verzichtet - damals vor allem, weil man noch nicht entschieden hatte, ob es mit "9-1-1" und "The Resident" eigentlich weiter gehen soll. In diesem Jahr weiß man das: Beide Serien sind künftig nicht mehr im Programm - "9-1-1" wurde aber gerettet und wird nun stattdessen bei ABC fortgesetzt. Trotzdem gibt's auch diesmal kein Programmschema - diesmal wohl auch vor dem Hintergrund, dass Planungen angesichts des andauernden Streiks der Autorinnen und Autoren ohnehin derzeit schwer möglich sind.

Sicher ist aber, dass man die entstehende Lücke durch die Absetzung gleich zwei seiner bislang wichtigsten Drama-Serien mit zwei neuen Dramaserien füllen will. Zum Einen wäre das "Doc", die Adaption einer italienischen Serie. Darin geht's um die brillante Chefärtzin Dr. Amy Elias, deren Erinnung an die letzten acht Jahre durch eine Hirnverletzung ausgelöscht wird. Plötzlich muss sich Amy in einer ihr unbekannten Welt zurechtfinden, in der sie keine Erinnerung an die Patienten hat, die sie behandelt hat, an die Kollegen, denen sie begegnet ist, an den Seelenverwandten, von dem sie sich hat scheiden lassen, an den Mann, den sie jetzt liebt, und an die Tragödie, die sie dazu gebracht hat, alle von sich zu stoßen. Sie kann sich nur auf ihre entfremdete 17-jährige Tochter, an die sie sich als 9-Jährige erinnert, und eine Handvoll treuer Freunde verlassen, während sie darum kämpft, weiterhin als Ärztin zu praktizieren, obwohl sie fast ein Jahrzehnt an Wissen und Erfahrung verloren hat.

Während "Doc" die Lücke von "Atlanta Medical" schließen soll, wird mit "HI-Surf" das actionfreudigere Publikum bedient. In der Serie geht's um Rettungsschwimmer auf Hawaii, deren persönliches und berufliches Leben und natürlich ihre spektakulären Rettungseinsätze an Hawaiis "Seven Mile Miracle"-Küste. Wann diese neuen Serien startklar sind, ist mit Blick auf den Streik natürlich unklar. Dafür dürfte man mit den beiden neuen Animationsserien recht problemlos starten können, weil sie schon seit langem angekündigt sind und eigentlich auch schon in der gerade zu Ende gehenden Saison starten sollten.

Es handelt sich dabei zum Einen um "Grimsburg". Jon Hamm ("Mad Men") ist nicht nur Executive Producer, sondern leiht in der animierten Serie auch der Hauptfigur Marvin Flute seine Stimme. Flute wird als der "vielleicht größte Detektiv aller Zeiten" beschrieben, der schon die eigentümlichsten Fälle gelöst hat - doch an einem großen Mysterium scheitert: seiner Familie. Als er in die Stadt Grimsburg zurückkehrt, in der jeder Bewohner mehrere Geheimnisse zu haben scheint, versucht er, sich mit seiner E-Frau zu versöhnen, die er nie aufgehört hat zu lieben - selbst wenn das bedeutet, dass er mit dem Sohn zusammen sein wird, den er nie kennengelernt hat.

Und dann wäre da noch das erstmals schon vor zwei Jahren angekündigte "Krapopolis", die neue animierte Serie von "Rick and Morty"-Schöpfer Dan Harmon. Im Mittelpunkt steht eine Familie aus Menschen, Göttern und Monstern, die versucht, im antiken Griechenland eine der ersten Städte der Welt zu führen, ohne sich gegenseitig umzubringen. Richard Ayoade spielt Tyrannis, den wohlwollenden König von Krapopolis. Seine mutter ist die Göttin der Selbstzerstörung und fragwürdigen Entscheidungen, sein Vater ist ein Mantitaur - halb Zentaur (Pferd+Mensch), halb Mantikor (Löwe+Mensch+Skorpion) und gleichzeitig sexbesessen und unterbeschäftigt. Tyrannis hat außerdem noch eine Halbschwester, deren Vater ein Zyklop ist, und einen Halbbruder,dessen Mutter eine Meerjungfrau ist. Nicht nur das biologische Chaos ist also perfekt.

Im Non-Fiktionalen Bereich wartet mit "Snake Oil" eine neue Gameshow, in denen den Kandidaten von Unternehmerinnen und Unternehmern einzigartige Produkte präsentiert werden - doch nur manche davon sind wirklich echt, andere hingegen sind frei erfunden. Mit Hilfe von prominenten Gastberatern müssen die Kandidatinnen und Kandidaten herausfinden, welche Produkte echt und welche gefälscht sind, um Geld zu gewinnen. Und schließlich wartet mit "We are Family" auch noch eine neue Musik-Rateshow, die den Titel schon bei der Moderations-Besetzung umsetzt: Jamie Foxx führt gemeinsam mit Tochter Corinne Foxx durch die Sendung."We Are Family" zeigt nicht-berühmte Verwandte von Prominenten, die Duette mit ihrem versteckten berühmten Familienmitglied vortragen. Das Studiopublikum besteht aus 100 Teilnehmern, die mehrere Runden mit Hinweisen und Spielregeln durchlaufen, um jeweils bis zu 100.000 Dollar zu gewinnen, wenn sie richtig erraten, mit welchem Prominenten der Darsteller verwandt ist, bevor er enthüllt wird.