Vor zwei Jahren hat RTLzwei "Prominent und obdachlos" gezeigt. Damals schickte man bekannte Menschen auf die Straße und begleitete sie mit der Kamera. Nun hat der Sender ein Format angekündigt, das zumindest vom Titel her sehr ähnlich klingt: "Prominent und nützlich". In dieser neuen Sendung geht es darum, dass Prominente in den Berufsalltag von anderen Menschen schnuppern sollen - und so ihr vermeintliches Luxusleben gegen harte Arbeit eintauschen. Wie "Prominent und obdachlos" wird "Prominent und nützlich" von Good Times produziert.

Zu sehen gibt es zwei Folgen des neuen Formats am 8. und 15. Juni jeweils um 20:15 Uhr. Als Promis angekündigt hat der Sender Mario Basler, Julian F. M. Stoeckel, Marijke Amado, Serkan Yavuz, Kate Merlan und Jörg Draeger. Sie müssen in unterschiedlichen Berufen ihr Können unter Beweis stellen - und dabei auch auf die Menschen treffen, die den Job normalerweise ausführen. Das soll nach Angaben von RTLzwei für "Zünd- und Gesprächsstoff" sorgen, weil die "Normalos" auch erfahren sollen, was ein Promi im Vergleich zu ihnen verdienen kann. Am Ende soll sich jeder Promi die Frage stellen, wer eigentlich nützlicher ist.

Der ehemalige Fußballspieler Mario Basler und der Ex-Dschungelcamper Julian F. M. Stoeckel müssen beim Ordnungsamt ran. Dort begeben sie sich auf die Jagd nach Verkehrssündern. Dabei kommt es nach Senderangaben unter anderem zu einer Auseinandersetzung mit einer alkoholisierten Person. Derweil hilft Marijke Amado bei der Berliner Stadtreinigung aus. Und schnell wird klar: So hat sie sich den Job bei den Müllwerkern nicht vorgestellt. Sie zieht die Reißleine und streikt.

Die Realitystars Serkan Yavuz und Kate Merlan müssen sich in ihrem Job mit Gestank auseinandersetzen. Während Serkan den Stuttgarter Stadtmüll zusammenfegen und aufsammeln muss, geht es für Kate in die Kölner Kanalisation. Moderator Jörg Draeger versucht sich beim Ludwigsburger Ordnungsamt nützlich zu machen.