am 24.05.2023 - 15:33 Uhr

Während "Volles Haus!" in Sat.1 weiter schlechte Quoten erzielt, ist Vox mit der Dokusoap "Full House - Familie XXL" in den zurückliegenden Wochen ein schöner Quoten-Erfolg gelungen. Wenig überraschend hat der Privatsender jetzt weitere Folgen der Produktion von Filmpool Entertainment angekündigt. Wann diese ausgestrahlt werden, steht aber noch nicht fest.

Vox hatte das Format, in dessen Mittelpunkt verschiedene Großfamilien stehen, Mitte April auf dem Sendeplatz um 14:00 Uhr ins Programm genommen und seither im Schnitt mehr als sieben Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt. Die Quoten schwankten jedoch deutlich: Nachdem zwischenzeitlich bis zu 12,8 Prozent Marktanteil drin waren, lagen die Werte in der vorigen Woche meist bei etwa vier Prozent. Unterm Strich kann man in Köln aber zufrieden sein.

An diesem Freitag ist nun die letzte Folge der ersten Staffel von "Full House - Familie XXL" bei Vox zu sehen. Ab der kommenden Woche übernimmt dann wieder "Mein Kind, Dein Kind - Wie erziehst du denn?" den 14-Uhr-Sendeplatz - ausgestrahlt werden allerdings vorerst nur Wiederholungen des Formats.

Frischen Stoff hält Vox dagegen demnächst wieder am Freitagabend bereit: Schon am 23. Juni wird sich die Dokusoap "Wo die Liebe hinfällt - Jedes Paar ist anders" mit neuen Folgen zurückmelden. Das von RTL Studios und Rec.n.Roll produzierte Format läuft wöchentlich um 20:15 Uhr und übernimmt den Sendeplatz von "Goodbye Deutschland". Die zweite Staffel hatte zu Jahresbeginn im Schnitt einen Marktanteil von sieben Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen verbucht.