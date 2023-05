RTL+ hat einen Ausstrahlungstermin für seine neue Serie "Meme Girls" gefunden: Der Streamingdienst zeigt ab dem 22. Juni sechs Folgen der Teenager-Comedy mit Luna Kuse, Saron Degineh, Josie Hermer und Fine Sendel in der Hauptrolle. Vor der Kamera steht auch Lady Bitch Ray, die die Direktorin eines Schicki-Micki-Privatgymnasiums verkörpert.

Im Mittelpunkt der Serie steht die angehende Influencerin Liv (Josie Hermer), die sich zwar in der Social-Media-Welt wohlfühlt, nicht aber in der Schüle. Von der Direktorin wird sie rausgeworfen, weil sie die schlechteste Schülerin der Schulgeschichte ist. Die Folge: Liv wird von ihrem Vater zum Offline-Leben verdonnert und muss zudem auf eine Normalo-Schule wechseln. Um ihre Follower trotzdem wieder zu erreichen, benötigt sie Hilfe - und erfährt bei ihrer Suche nach Likes zum ersten Mal in ihrem Leben, was Freundschaft ist.

Produziert wird "Meme Girls" von Odeon Fiction. Produzenten sind Philip Voges und Fabian Winkelmann, als Producer fungiert Marcel Werner.