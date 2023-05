Die Funke-Programmzeitschrift "Streaming" wird künftig sechs Mal im Jahr und damit alle zwei Monate erscheinen, das hat der Verlag nun angekündigt. Bislang gab es vier Ausgaben pro Jahr. Während sich die Auflagen klassischer Programmzeitschriften schon seit Jahren im Sinkflug befinden, wollte Funke im Herbst 2020 das Trend-Thema Streaming aufgreifen und startete damals das Heft - und offenbar ist man mit dem Ergebnis zufrieden.

Das Magazin umfasst 112 Seiten und kostet 4,90 Euro. War man im Jahr 2020 noch mit einer Druckauflage von rund 50.000 Exemplaren gestartet, so waren es nach Verlagsangaben zuletzt rund doppelt so viele. In der aktuellen Ausgabe des Hefts geht es unter anderem um die Verfilmung des Fantasy-Klassikers "Der Greif" als Serien-Event bei Prime Video und die neue Marvel-Serie "Secret Invasion" bei Disney+. Darüber hinaus schraubt Funke nun übrigens auch die Erscheinungsfrequenz des Podcasts "All You Can Stream" nach oben: Künftig wird es jeden ersten und dritten Freitag im Monat eine neue Ausgabe geben. Der Podcast präsentiert die größten Streaming-Neustarts aus den Bereichen Serie, Film und Doku. Dazu kommen Interviews.

"Ich freue mich, dass unser Premium-Produkt zum Megatrend Streaming so gut bei den Leserinnen und Lesern ankommt", sagt Chefredakteur Christian Hellmann. "Mit der gesteigerten Erscheinungsweise erfahren Fans von Netflix, Disney+, Wow & Co. jetzt garantiert lückenlos, welche Filme, Serien und Dokus sich wirklich lohnen und verpassen nichts mehr."

Jörg Tobuschat, Geschäftsführer bei den Funke Programmzeitschriften, sagt, dass man besonders stolz darauf sei, dass es vom Start weg gelungen sei, das Magazin als "Marktführer im Segment zu etablieren". Tobuschat: "Die von Ausgabe zu Ausgabe wachsende Auflage bestätigt uns, dass wir mit unserer Magazin-Idee richtig gelegen haben."