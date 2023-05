am 30.05.2023 - 11:31 Uhr

Wer Magenta TV buchen will, der stößt schon heute auf eine fast schon unübersichtlich große Auswahl an unterschiedlichen Tarifen, die sich darin unterscheiden, welche weiteren Streaming-Dienste man über die Telekom gleich noch mitbuchen möchte. Neben dem standardmäßig schon inkludierten RTL+ gab es dort bislng auch die Variante mit Netflix, mit Disney+ oder auch mit beiden. Nun kommt noch eine weitere Option dazu: Künftig gibt es auch die Möglichkeit, das teilweise werbefinanzierte Netflix-Abo hinzuzubuchen.

Und das erscheint preislich durchaus nicht uninteressant: Werden für Magenta TV Netflix bislang 21 Euro fällig, so sind es im neuen Bundle künftig nur 13 Euro. Die Variante des werbefreien Abos bleibt dabei auch weiterhin unverändert bestehen. Der Aufpreis zu Magenta TV Smart (also inklusive RTL+, aber ohne Netflix) beträgt damit monatlich also 3 Euro.

Zum Vergleich: Abonniert man Netflix mit Werbung einzeln, werden dafür 4,99 Euro im Monat fällig. Das RTL+ Premium-Abo schlägt bei RTL einzeln nach der letzten Preiserhöhung mit 6,99 Euro im Monat zu Buche. Magenta TV selbst, das neben der Megathek auch 90 Livestreams klassischer Sender in HD umfasst, wird einzeln mit 10 Euro bepreist, der Bundle-Preis liegt also mehr als 50 Prozent unter der Summe der Einzelpreise. Man erkauft sich das allerdings mit einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten, wobei die ersten sechs Monate komplett kostenfrei sind.

Netflix hat zuletzt sein werbefinanziertes Abo nochmal aufgewertet, es bietet nun anders als zum Start auch Full-HD-Qualität und parallel zwei Streams. Angaben zur Anzahl der Kundinnen und Kunden des neuen Abos gibt es noch nicht, allerdings scheint es finanziell für Netflix attraktiv zu sein: Der Umsatz pro Kunde ist hier trotz des niedrigeren Abo-Preises dank der zusätzlichen Werbeeinnahmen höher als beim Standard-Abo.

Christian Loefert, Leiter Marketingkommunikation Telekom Deutschland: "Telekom verbindet – das gilt auch für Unterhaltung. MagentaTV schafft als Plattform einen Ort, der alle Unterhaltungswelten zu einem unschlagbaren Preis zusammenbringt. Zusammen mit unserem langjährigen Partner Netflix machen wir unseren Kundinnen und Kunden jetzt ein besonders attraktives Angebot. Das freut mich sehr."

Beworben wird das neue Angebot mit einem neuen Flight der Kampagne mit Fahri Yardim und Christian Ulmen, die diesmal zu Katia Saalfrank - vielen noch bekannt als "Super-Nanny" - in die Paartherapie müssen. Die Spots, die es in einer 35- und einer 20-Sekunden-Variante gibt, werden ab dem 31. Mai online sowie auf "reichweitenstarken Sendern" geschaltet, weitere flankierende Maßnahmen etwa in Social Media kommen hinzu.