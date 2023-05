Um alle Verträge mit der Formel 1 einzuhalten, muss der exklusive deutsche TV-Partner Sky einige Rennen auch im Free TV anbieten. Und während man in den vergangenen Jahren eine Partnerschaft mit RTL in diesem Bereich hatte, will Sky die Rennen in diesem Jahr über Youtube frei empfangbar machen - das ist schon seit einigen Wochen bekannt. Wegen des Ausfalls des Rennen in Imola ist aber aus dem ursprünglichen Plan, genau dieses Rennen auch bei Youtube anzubieten, nichts geworden.

Daher haben sich die Verantwortlichen bei Sky nun dazu entschieden, das Rennen in Barcelona bei Youtube frei verfügbar zu machen. Das Rennen steigt bereits am kommenden Sonntag, den 4. Juni. Die anderen Übertragungswege betrifft das nicht, auch im klassischen Pay TV bei Sky ist das Rennen also zu sehen. An dem weiteren Plan hat sich nichts verändert: Auch das ungarische Rennen Mitte Juli will Sky zusätzlich bei Youtube verfügbar machen.

Charly Classen, Sportchef Sky Deutschland, sagt: "In Anbetracht der tragischen Ereignisse in der Emilia-Romagna vor zwei Wochen war die Absage des Grand-Prix-Wochenendes die einzig richtige Entscheidung. Im Zuge dessen konnte auch die Live-Übertagung des Rennens über skysport.de, die Sky Sport App sowie auf unserem Sky Sport DE YouTube Kanal nicht wie geplant stattfinden. Um die Motorsport-Fans in Deutschland nicht länger warten zu lassen, werden wir dies nun kurzfristig in Barcelona nachholen. Wir freuen uns sehr darauf, den Grand Prix von Spanien frei empfangbar zu übertragen und unsere Begeisterung für diesen großartigen Sport mit den Fans zu teilen."

Das Rennen in Imola ist ausgefallen, weil in Italien zu der geplanten Zeit Unwetter für große Verwüstungen sorgten. Besonders das Gebiet der Emilia-Romagna war davon betroffen - dort liegt auch die Rennstrecke in Imola.