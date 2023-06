am 01.06.2023 - 13:49 Uhr

Als "Appetitmacher" angekündigt war die letztwöchige Ausstrahlung der ersten Folge von "That's My Jam" bei RTL. Schon wenige Wochen vorher war die komplette erste Staffel der Musikshow mit den Kaulitz-Brüdern beim Streamingdienst RTL+ gestartet. Die zunächst einmalige Free-TV-Ausstrahlung als Lead-Out von "Let's Dance" sollte die Show vermutlich bekannter machen und den ein oder anderen zu RTL+ locken. Um die 800.000 Menschen schauten zu, angesichts von etwas mehr als neun Prozent in der klassischen Zielgruppe kann von einem echten Erfolg nicht die Rede sein.