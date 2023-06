An drei Sonntagabenden im Hochsommer wird ZDFneo im linearen Programm die deutsch-italienische Serienproduktion "Survivors" ausstrahlen. Vier Episoden davon laufen am Sonntag, 16. Juli ab 20:15 Uhr am Stück, auch am 23. und 30. Juli sind jeweils Viererpacks geplant. In der Mediathek wird die komplette Serie ab dem 16. Juli vormittags um zehn Uhr angeboten.

In der Geschichte geht es um ein Segelboot, das in einen gewaltigen Sturm gerät. Ein Jahr vergeht, ehe das Boot wieder auftaucht – allerdings nur noch mit sechs Personen an Bord. Erst nach und nach wird klar, was inzwischen passiert ist. Und es scheint, dass die Überlebenden ein "schreckliches Geheimnis" hüten.



Lino Guanciale, Fausto Maria Sciarappa, Pia Lanciotti, Barbora Bobulova, Luca Biagini sowie Stéfi Celma spielen in "Survivors" tragende Rollen. Das Drehbuch kommt aus der Feder von Viola Rispoli, Regie führte Carmine Elia. Die Serie wurde koproduziert von der RAI Fiction, Rodeo Drive Srl, Cineteve und ZDF in Zusammenarbeit mit France Télévisions.



Ebenfalls dem Mystery-Genre zuzuordnen ist eine neue Serie, die im Hochsommer in der ARD Mediathek auftauchen wird: "Die nettesten Menschen der Welt" besteht aus sechs Episoden, die jeweils eine Laufzeit von einer knappen halben Stunde haben. Die Anthologie-Serie beleuchtet unheimliche Vorkommnisse und seltsame Menschen in der Nachbarschaft. Eine Schlüsselrolle kommt der jungen Lill (Hannah Schiller) zu. Sie leidet unter einer mysteriösen Krankheit und verfügt über Superkräfte: Nur sie kann sehen, wer sich in Wirklichkeit hinter den Menschen in ihrer nächsten Umgebung verbirgt.

Silke Bodenbender, Jörg Schüttauf, Fabian Hinrichs und Alex Milberg spielen in weiteren Rollen. Online First in der ARD Mediathek lassen sich die Episoden ab dem 21. Juli abrufen, linear soll die Serie am 23. Juli um kurz nach Mitternacht im Ersten ihren Platz finden.