Auch in diesem Jahr findet das Musikfestival Wacken Open Air wieder statt: Terminiert ist es auf das erste August-Wochenende. Wer Freude daran hat, kann sich schon Wochen vorher darauf einstimmen. Der Streamingdienst RTL+ hat nun nämlich den Start seiner fiktionalen Serie "Legend of Wacken" bekannt gegeben. Die sechs Episoden, die 2022 zwischen August und November umgesetzt wurden, gibt es ab dem 7. Juli zu sehen.

Erzählt wird die Geschichte der Gründer des legendären Wacken Open Airs, die trotz harter Rückschläge ihren Traum von einem der größten Heavy-Metal-Festivals. Die Storys seien inspiriert von wahren Begebenheiten. Die Hauptrollen übernehmen Charly Hübner ("Mittagsstunde") als Holger Hübner und Aurel Manthei ("Kranitz – Bei Trennung Geld zurück") als Thomas Jensen. Die jüngeren Versionen der beiden Figuren spielen Sammy Scheuritzel ("Dark") und Sebastian Doppelbauer ("Biohackers"). Detlev Buck, Katharina Wackernagel sowie Marc Hosemann gehören ebenfalls zum Ensemble.



"Legend of Wacken" ist eine Florida-Film-Produktion, Maren Knieling, Lars Jessen und Anne Solá Ferrer zeichnen dafür verantwortlich. Lennard Eberlein, Ingo Haeb, Julia Meyer und Frank Schulz schrieben die Drehbücher, die letztlich von Jessen und Jonas Grosch inszeniert wurden. Schon dem 24. Juni wird die Serie übrigens auf dem Filmfest München ihre Premiere feiern. In Hamburg soll es am 2. Juli zudem eine weitere Premierenfeier geben.



Hauke Bartel, Leiter Fiction bei RTL Deutschland, gibt in einem Statement zu, dass Metal nie seine Musik gewesen sei. "Für mich waren die Songs, die Welt und ihre Akteure immer eher eine Kuriosität. Nicht unsympathisch, aber mindestens schräg. Die norddeutsche Provinz kenne ich dafür umso besser. Und die wahre Geschichte, wie da zwei Typen gegen alle Widerstände etwas so Größenwahnsinniges wie ein Metal-Festival auf die Beine stellen, hat mich sofort begeistert." Plötzlich, so der Fictionchef, stelle man sich im Verlauf der Serie selbst die Frage, ob man sich vielleicht die Haare lang wachsen lassen sollte…

Produzent und Regisseur Jessen ergänzt: "Im Wacken-Mythos fand ich die Eckpfeiler meiner Arbeit: Herkunft und Heimat, Identität und Integrität, Scheitern und Chance. Die Geschichte, die wir erzählen, ist fast schon eine positive Utopie. Denn in Wacken walten neben unternehmerischen Grundtugenden hohe soziale Intelligenz und kommunikative Kompetenz. Menschen aus der ganzen Welt kommen zu einem der friedlichsten Orte, an dem ich je war." Produzentin Anna Solá Ferrer glaubt indes, die Story nehme "alle Menschen mit, die sich an die unbändige Energie der Jugend erinnern und wissen, wieviel heilsame Kraft in einer guten Party steckt". Maren Knieling, Geschäftsführerin Florida Film und Produzentin, behauptet derweil: "Mein Herz wurde erwärmt und schlägt diesen Sommer im Takt von Motörhead."