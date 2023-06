Knapp ein Jahr ist es her, dass die deutsche Serie "Damaged Goods" beim Streamingdienst Amazon Prime Video startete. Nun hat die Produktion eine Free-TV-Heimat gefunden. Sie wird noch im Juli in der ARD Mediathek auffindbar sein und linear den Weg ins Programm von One finden. Der Sender plant die Ausstrahlung am Donnerstag, 20. Juli ab 22:40 Uhr. Am späten Abend und bis in die Nacht sollen dann alle acht Episoden am Stück laufen. Nach der linearen Ausstrahlung finden sich die Ausgaben dann auch in der Mediathek.

In der Serie geht's um eine Clique, die vor 15 Jahren als missmutige Teenager zur Gruppentherapie verdonnert wurden und die heute mit Ende 20 immer noch zusammenhält. Während sie sich durch Herzschmerz, Existenzängste und andere Widrigkeiten des Lebens helfen, liegen sie im Clinch mit ihrem eigenen Erwachsenwerden. Nola, gespielt von Sophie Passmann, fliegt von der Uni und muss sich einen Bafög-Ersatz und ein neues Ventil für ihre Hobby-Psychologie suchen. Hennie, die von Leonie Brill verkörpert wird, ist Businessfrau und hat einen Freund, doch als ihr Kinderwunsch plötzlich Thema wird, leidet auch ihr stabiler Lebensentwurf.



Neben Sophie Passmann gehören auch Zaynep Bozbay, Tim Oliver Schulz, Michaela May oder Antonije Stankovic zum Cast. Auf dem Seriencamp 2021 sagte Sophie Passmann zu DWDL.de: "Man hasst die Menschen dort, genauso liebt man sie aber auch." Nachdem sie die Geschichten ihrer Figur Nola gelesen habe, habe sie sich gedacht: "Das kann ich sogar noch lustiger spielen als es da geschrieben steht."

Erdacht habe die Geschichten, die von Philip Pratt, dem Leiter der deutschen Amazon-Originals, als "unterhaltsam, nachempfindbar, emotional, lustig und manchmal auch etwas traurig" beschrieben werden, ein sehr diverser Writers Room. Jonas Bock ist der Headautor von "Damaged Goods", Regie führt Anna-Katharina Maier. Umgesetzt wurde die Serie von der Westside Filmproduktion.