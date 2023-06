"Ein Jahr lang waren wir hinter den Kulissen dieser Organisation – wir haben erstaunliche Einblicke gewonnen", sagte Christian Asanger, der bei Sky für Entertainment verantwortlich ist, vor einigen Monaten im großen DWDL-Interview über eine kommende Greenpeace-Doku, die nun einen Sendetermin gefunden hat. "Inside Greenpeace - Was braucht es, um die Welt zu retten?", produziert von M.E. Works und Constantin Dokumentation startet am 17. September. Gezeigt werden sollen dann fünf Folgen. Debütieren wird das Format schon am Mittwoch in Köln auf dem Seriencamp Festival.

Auch juristische Kampagnen, wissenschaftliche Auswertungen umweltrelevanter Daten und politische Arbeit auf nationaler und internationaler Ebene sollen in der Doku thematisiert werden. Regie führten Florian Nöthe, Max Rainer, David Herman, Valentin Thurn und Verena Sieben. Die Produzenten sind Matthias Ebel und Jochen M. Köstler, Executive Producer sind Florian Nöthe, Jan Klophaus und Valentin Thurn sowie seitens Sky Deutschland Christian Asanger und Nico Gammella.

"Noch nie war ein Filmteam so nah und lange hinter den Kulissen von Greenpeace, noch nie wurde das gesamte Archiv der NGO für eine Produktion ausgewertet. Mit bisher unbekannten Einblicken in die weltweit größte Umweltschutzorganisation beleuchtet Sky in dieser Doku-Reihe nicht nur die Arbeit der Aktivisten, sondern setzt sich auch kritisch mit der Organisation selbst auseinander", sagte Asanger nun. Jochen Köstler, Geschäftsführer von Constantin Dokumentation, sprach davon, dass die Produktion "eine Herausforderung in jedem Sinne" gewesen sie.