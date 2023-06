Gerade einmal eine Folge von "Local Hero" hat der Sender ProSieben im zurückliegenden September gezeigt. Die Produktion war für den neuen und mit Eigenproduktionen ausgestatteten Sonntagabend geplant. Nachdem das Debüt aber mit durchschnittlich 3,2 Prozent ein Flop war, zog man die NFL von ProSieben Maxx auf ProSieben. "Local Hero" wird nun im Sommer ins Programm zurückkehren, dann aber dienstags laufen.

Vier Folgen hat der Sender ab dem 4. Juli zur besten Sendezeit angekündigt. In der ersten geht es nach Thailand. Dort sollen ich Moderatorin Verona Pooth und Komiker Wigald Boning für "Local Hero" unter anderem als Tuk-Tuk-Kurier beweisen und sich auf einem Floating Market einem kulinarischen Test unterziehen.



Etwas überraschend erfolgt zudem die Ankündigung, am 5. Juli, einem Mittwoch, eine "Schlag den Star"-Show wiederholen zu wollen. Die Sendung von Raab TV ist eigentlich eine Live-Produktion und läuft seit Jahren samstags. Wiederholungen davon gab es in der Regel immer in der Nacht auf Sonntag zu sehen. Jetzt setzt ProSieben zur Primetime auf die Spielshow. Direkt zum Start ist eine der quotenstärksten Ausgaben der jüngeren Vergangenheit geplant. Das Duell zwischen Bully und Rick Kavanian holte fast 22 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen.

Zudem wird ProSieben ab Ende Juni schon die Dosis von "Die Simpsons" reduzieren. Wochentags bleibt es bei zwei Episoden ab 18:10 Uhr, der Viererpack am Samstag aber entfällt. Hier setzt der Sender beginnend am 24. Juni auf vier Folgen der Sitcom "Friends". Und auch Sat.1 Gold nimmt im Sommer noch einen Klassiker ins Programm. Am Samstagabend, wo bisher "Columbo" ermittelte, ist ab dem 1. Juli "Magnum" zu sehen. Vier Folgen der Serie aus den 80ern sind dann am Stück geplant.