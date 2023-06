am 16.06.2023 - 13:53 Uhr

14:40 Uhr: Nach der Aussprache findet ein erster Wahlgang statt. Verkündet werden soll das Ergebnis dann öffentlich. Auch hier gibt es keinen Zeitplan. Die Sitzung läuft, findet aktuell aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Auch Heide Baumann und Ulrike Demmer müssen warten.

14:35 Uhr: Wie geht es nun weiter? Im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung läuft aktuell die Aussprache. Unklar ist, wie lange die dauert. Angesichts der Ereignisse der vergangenen Tage kann man wohl davon ausgehen, dass es einiges gibt, worüber zu sprechen ist.

14:30 Uhr: Die Zuschauerinnen und Zuschauers des Livestream sehen als Platzhalter einen alten Röhrenfernseher. Ein Sinnbild für den RBB?

14:25 Uhr: Rundfunkratsvorsitzender Oliver Bürgel hat den nicht-öffentlichen Teil der Sitzung eingeleitet. Dafür müssen Heide Baumann und Ulrike Demmer den Saal verlassen - und auch der Livestream ist vorerst beendet.

14:22 Uhr: Baumann bezeichnet sich als "Plattform-Frau" und will verlorengegangenes Vertrauen bei Mitarbeitenden und Publikum durch Transaprenz wiederherstellen. Sie verweist darauf, dass sie nicht aus dem ARD-Kosmos komme und dass das ein Vorteil sei. Außerdem sei sie schnell darin, sich in einer neuen Umgebung zurechtzufinden. Ihre Wahl wäre ein "mutiges Signal" des RBB für einen "wirklichen Neustart", so Baumann.

14:21 Uhr: "Ich bin nach wie vor sehr motiviert Intendantin zu werden", sagt Baumann. Wäre ja auch noch schöner, wenn nun auch die zwei letzten Bewerberinnen das Weite suchen würden.

14:20 Uhr: Jetzt ist Heide Baumann an der Reihe, die erst einmal die vielen Stationen ihrer Karriere aufzählt: Liberty Global, BT Group, Bertelsmann, Vodafone und Microsoft gehören dazu.

14:19 Uhr: "Der RBB bleibt nur unverzichtbar, wenn er unverzichtbares Programm machen kann", sagt Ulrike Demmer. Dafür will sie sorgen.

14:18 Uhr: Jetzt stellen sich die beiden Bewerberinnen um das Amt der RBB-Intendantin vor, den Anfang macht Ulrike Demmer. Sie sagt, sie bedauere es, dass sich im letzten Jahr während der Krise im RBB "niemand mit breitem Kreuz" vor den RBB gestellt habe. Sie sagt, gestern sei ein guter Tag für den Sender gewesen und verweist auf einen Grimme Online Award, der an den RBB ging. Außerdem spricht sie über einen Currywurst-Beitrag in "Kontraste", der gestern lief und ihr offenbar sehr gefallen hat. Programmlob im Rundfunkrat, auch nicht schlecht!

14:14 Uhr: Der Vorsitzende des Rundfunkrats hat seine Rechnung ohne die Mitglieder gemacht. Ein Antrag, vor der Wahl über die Geschehnisse der vergangenen Tage zu reden, wird angenommen. Bürgel wollte das erst nach der Wahl machen. Leider wird das im nicht-öffentlichen Teil stattfinden.

14:12 Uhr: "Der Wahlkampf ist beendet", sagt Bürgel."Wir haben eine Wahl. Lassen sie uns die fair und anständig durchführen."

14:10 Uhr: Der Vorsitzende des Rundfunkrat erklärt seine Beweggründe. Die Findungskommission habe zwei gute Bewerberinnen ausgewählt und aus diesen könne man nun wählen. Er verweist auch auf die Konsequenzen, was passieren würde, wenn man das Bewerbungsverfahren neu aufrollen würde. "Wer würde sich einem solchen Verfahren stellen?", "Wer übernimmt übergangsweise die Geschäftsleitung?", "Wer wird zurücktreten aus dem Rundfunkrat?".

14:06 Uhr: Oliver Bürgel lehnt einen Wahl-Abbruch ab.

14:01 Uhr: "Einmal durchatmen und los geht's", sagt Oliver Bürgel, Vorsitzender des Rundfunkrats - die Rundfunkratssitzung ist gestartet.

14:00 Uhr: Nachdem Jan Weyrauch und Juliane Leopold aus dem Rennen ausgeschieden sind, stellen sich Heide Baumann und Ulrike Demmer zur Wahl.

13:55 Uhr: Es könnte tatsächlich hoch hergehen bei der Rundfunkratssitzung. Die Personalvertreterinnen in der Findungskommission sind erneut auf den Barrikaden und forderten nur eine Stunde vor dem Beginn der Sitzung einen Abbruch der Wahl. Sie wollen, dass das ganze Verfahren neu aufgerollt wird. Sie sehen durch die Ereignisse der vergangenen Tage das Wahlverfahren als zu beschädigt an, um es geordnet zu Ende zu bringen (DWDL.de berichtete).

13:50 Uhr: Herzlich Willkommen zum DWDL.de-Liveticker zur RBB-Rundfunkratssitzung. "Gleich geht's hier los..." verrät (droht?) der Livestream auf der RBB-Webseite - das glauben wir auch.