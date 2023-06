am 17.06.2023 - 10:20 Uhr

Für die einen ist es eine logische Reaktion auf den Mediennutzungswandel, für die anderen die nächste Reduzierung im linearen Sky-Programm. Ab Juli wird Sky den Live-Anteil auf seinem Sportnachrichtensender Sky Sport News reduzieren und eine Fokussierung auf nutzungsintensive Zeiten vornehmen, wie das Unternehmen exklusiv gegenüber DWDL.de erklärt. Konkret heißt das: Die nächtliche Wiederholungsschleife, die in den ersten Jahren des Senders bis sechs Uhr lief und seit 2017 bis neun Uhr morgens andauert, wird künftig montags bis freitags bis zwölf Uhr mittags zu sehen sein.

Abends nach 20 Uhr bleibt wochentags beim linearen Sky Sport News alles gleich; die Live-Strecke endet wie bisher um Mitternacht, bestätigte Sky. Sollte es abseits der Live-Zeiten wichtige News geben, könne Sky über diverse Kanäle, etwa Social Media oder die Sky Sport-Homepage reagieren. Zudem würde – wie bisher – das SSN-Laufband stetig gepflegt.



Am Wochenende wird Sky Sport News zudem auf eine andere Strategie setzen. Auch hier wird eine wesentliche Fokussierung stattfinden – und mitunter Ressourcen gespart. Während an rund 20 Wochenenden im Jahr alles bleibt, wie bisher und somit von neun bis 24 Uhr mit Ausnahme von weiterhin möglichen Format-Wiederholungen live gesendet wird, kommt ab August an Bundesliga-Wochenenden ein neues Sendeschema zum Einsatz. Sky bestätigte, dass dieses der Erkenntnis folge, dass während der reichweitenstarken Sport-Live-Übertragungen bei Sky Sport die SSN-Nutzung deutlich geringer sei.

Neue "Morning Show" am Wochenende

So setzt Sky Sport News ab August viele seiner Jetons auf eine neue "Morning Show" (Arbeitstitel), die samstags und sonntags ab neun Uhr live zu sehen sein wird. Während jeweils samstags der ausführliche Ausblick auf die anstehenden Spiele im Fußballoberhaus geplant ist, soll es sonntags um aktuelle Themen des Sporttages gehen. Nachmittags wird Sky Sport News dann die für Sky Sport produzierten Vorläufe der Live-Sendungen zur ersten und zweiten Bundesliga sowie der Formel 1 schlicht spiegeln.

An Fußball-Wochenenden mit paralleler Formel 1 pausiert der News-Sendebetrieb somit samstags von 12:30 bis 13, 14 bis 15:30 sowie 17:30 bis 18:30 Uhr. Sonntags geben sich, sofern die Formel 1 in Europa fährt, Fußball- und Motorsport-Kollegen von 13 bis 15 Uhr die Klinke in die Hand. Komplettiert werden sollen der Samstag und Sonntag abseits dessen von weiterhin moderierten News-Blöcken, zudem soll es neu "Skylights" geben. Dahinter verbergen sich kompakte Highlights aus den Sky-Sportarten. Schon bisher wiederholte Sky unter dem Namen "Kompakt" Matches etwa aus der Premier League, Formel 1 oder dem nun weggefallenen Handball.



Der kommende Programmumbau wirft aber durchaus Fragen auf, die wegen des frühen Zeitpunkts derzeit noch nicht beantwortbar sind. Eine davon betrifft die Situation freier SSN-Moderatorinnen und Moderatoren. Neben fest mitarbeitenden hatte der Sender bisher immer auch freie Springer eingesetzt. Wie sich der Schichtplan künftig genau zusammensetzt und ob mit Einsatzkürzungen zu rechnen ist, ist unklar. Gleiches gilt für die Frage, wie flexibel Sky reagieren kann, wenn etwa der FC Bayern München wie zuletzt häufiger seine wöchentliche Spieltagspressekonferenz freitags schon um 11:30 Uhr beginnen lässt. Die PKs der Bundesliga-Top-Klubs hatte Sky Sport News bisher stets live und umfangreich im Rahmen von "Letzte Frage, bitte" (freitags zwischen 11 und 15 Uhr) übertragen.