am 18.06.2023 - 10:08 Uhr

Das Problem bei Talk-Sendungen, die einige Monate vor der Ausstrahlung aufgezeichnet werden, liegt darin, dass in der Zwischenzeit so einiges geschehen kann - und das Gespräch zur Ausstrahlung dann plötzlich seltsam aus der Zeit gefallen wirkt. Genau dieser Fall ist nun bei "Inas Nacht" eingetreten: Für die kommende Staffel, die am 20. Juli startet, war Christian "Flake" Lorenz, Keyboarder bei der Band Rammstein, als Gast angekündigt.

Aufgezeichnet wurde diese Folge auch bereits - allerdings noch vor Bekanntwerden der massiven Vorwürfe gegen den Sänger der Band, Till Lindemann. Gegenüber "Rolling Stone" teilte der NDR nun mit, dass die Sequenz mit Christian Lorenz nun nicht gezeigt wird. "Die jetzige Ausstrahlung eines Interviews, in dem Christian 'Flake' Lorenz nicht zur Debatte um Rammstein befragt wird, erscheint der Redaktion zurzeit nicht angebracht und würde bei den Zuschauenden falsche Erwartungen wecken", heißt es seitens des Senders.

Das Gespräch mit dem Musiker Sven Regener samt dessen Musikauftritt mit Element of Crime sowie der Auftritt britischen Musikerin Birdy, die gleichzeitig mit Christian "Flake" Lorenz zu Gast waren, sollen trotzdem Ende August im Ersten gezeigt werden.