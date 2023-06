Mit "Dr. Nice" hat das ZDF in diesem Jahr einen neuen Quotenhit auf dem "Herzkino"-Sendeplatz gelandet, der nun mit einer umfangreicheren zweiten Staffel fortgesetzt werden soll. Eine andere Reihe, die letztmals schon 2021 erstausgestrahlt wurde, hat indes ihr Ende gefunden, wie der Sender gegenüber DWDL.de bestätigte. Die "BamS" hatte ebenfalls darüber berichtet. Filme der "Katie Fforde"-Reihe spielen in den ZDF-Planungen jedenfalls keine Rolle mehr.





Ein wesentlicher Grund für das Aus sei der weit entfernte Drehort USA gewesen und die damit in Verbindung stehenden Produktionskosten. Zudem werde in neuen Formate inzwischen verstärkt auf die Möglichkeit einer horizontalen Erzählweise gelegt, heißt es vom Lerchenberg. Der Abschlussfilm, insgesamt der 42. der Reihe, kam Anfang 2021 auf etwas mehr als fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Quote lag damals bei rund 14 Prozent. Die letzten Filme wurden übrigens gar nicht mehr an der US-Ostküste gedreht. 2020 hatte die Pandemie dafür gesorgt, dass die Reihe in die Holsteinische Schweiz umzog (DWDL.de berichtete).



Bekannt wurde zuletzt auch, dass das ZDF die Dosis der jährlich neuen "Rosamunde Pilcher"-Stoffe etwas reduziert hat. Liefen vor der Coronapandemie jährlich zwischen fünf und sieben Streifen der Reihe und 2021 sowie 2022 fünf Stück, sollen nun bis zu drei pro Jahr produziert werden, bestätigt das ZDF.





Bei "Inga Lindström", in den vergangenen Jahren (das Corona-Jahr 2020 ausgeklammert) gab es davon meist fünf oder sechs Filme, ist nach aktuellem Stand von "bis zu" fünf Filmen pro Jahr die Rede.