In weniger als zwei Wochen beginnt das größte Tennis-Turnier des Jahres, die Wimbledon Championships. Vor einem Jahr hatte Sky Deutschland seinen Vertrag mit den Rechteinhabern verlängert und wird somit auch in den kommenden Jahren (eine genaue Laufzeit wurde nicht genannt) exklusiver TV-Partner des Grand Slams in Deutschland bleiben. In diesem Jahr hat man sich nun aber Axel Springer mit an Bord geholt. Früher gab es einige Spiele des Turniers frei empfangbar bei Sky Sport News zu sehen, inzwischen ist der Sender aber wieder im Pay-TV beheimatet. Daher bietet Sky nun einzelne Spiele als Livestream auch auf Bild.de und Sportbild.de an.