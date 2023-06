am 21.06.2023 - 10:55 Uhr

Einige Wochen ist es her, als sich die Spekulationen verdichteten, wonach Caren Miosga neue Sonntagstalkerin im Ersten wird. Bekanntlich wird "Anne Will" Ende 2023 letztmals sonntags um 21:45 Uhr Sendung gehen. Der Polittalk im Ersten soll aber mit neuem Personal fortgesetzt werden. Bestätigt hat die ARD bislang, dass man mit Miosga über diese Aufgabe verhandle.

Schon damals war im Gespräch, dass dann auch die "Tagesthemen" eine neue Moderatorin brauchen – möglicherweise fällt die Wahl hier auf Jessy Wellmer, der bisher unter anderem, aber eben nicht nur von Sportmoderationen bei der ARD bekannt ist.



Nun scheint sich genau diese Personalrochade zu verdichten, denn die "Sport Bild" bringt in dieser Woche eine Nachfolgerin für Jessy Wellmer bei den großen "Sportschau"-Übertragungen ins Spiel. Wellmer moderiert die Samstags-"Sportschau" mit den Bundesliga-Zusammenfassungen derzeit im Wechsel mit Esther Sedlaczek und Alexander Bommes. Schon in der kommenden Saison könnte hier nun Lea Wagner aufrücken. Wagner führt aktuell schon durch die Zweitliga-"Sportschau", die freitags bei One zu sehen ist, oder durch Skisprung-Übertragungen und ist auch beim SWR im Sport sehr präsent.

Bestätigt sind all diese Personalien noch nicht. Fix ist indes schon mal, dass Lea Wagner, ähnlich wie Esther Sedlaczek, bald auch die Showbühne entern wird. Für den SWR moderierte sie die Show "Menschen raten", die demnächst für die ARD Mediathek vorgesehen ist. Beschrieben wird das Format als "anarchische Gameshow", in der sich ein aus drei Personen bestehendes Panel durch verschiedene Runden rätseln muss. Dabei gilt es echte Menschen aus einem großen Pool an Kandidatinnen und Kandidaten zu entschlüsseln. Fest im Promi-Rate-Panel sitzt Aurel Mertz, der das Format auch mit seiner Firma Space Cabana umsetzt.