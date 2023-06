Eine knapp einstündige Reportage hat Sat.1 Gold für Donnerstag, 13. Juli zur besten Sendezeit angekündigt. Sie trägt den Titel "SOKO Welpenhandel – Sat.1 Gold investigativ" und soll sich dem illegalen Welpenhandel widmen. Das Format zeichnete den Weg der Händler von Polen bis in die deutschen Großstädte nach. Man muss die Doku nicht gesehen haben, um zu wissen, dass dieser Handel meist mit Tierleid verbunden ist.

Vor der Kamera wird unter anderem Tiercoach Jochen Bendel zu sehen sein, der für Sat.1 Gold schon diverse Tierformate moderierte. An seiner Seite sind mehrere Tierschützer zu sehen: Stefan Klippstein sowie Sina Hanke und Jana Feister. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Sat.1 Gold in der Primetime eine aktuelle Reportage ausstrahlt. Ende 2022 wurde die Journalistin und Tierschützerin Judith Pein begleitet. Sie war damals in die Ukraine gereist, um Hunden und Katzen zu helfen, die unter dem Krieg leiden.



Die Machenschaften der illegal agierenden Welpenhändler hatte vor einiger Zeit zudem auch schon Martin Rütter in einem Vox-Format thematisiert. "Das gnadenlose Geschäft" mit den Welpen lief im April 2022.

Zurück aber zu Sat.1 Gold, wo Jochen Bendel am 13. Juli auch ab 21:10 Uhr zu sehen sein wird. Dann ist eine neue Folge eines bekannten Formats geplant: "Haustier sucht Herz - Voller Einsatz für ein Happy End". Die Sendung ähnelt ein wenig dem RTL-Format "Die Unvermittelbaren". Zu sehen gibt es darin Tiere, aus Tierheimen an Familien vermittelt werden. Bendel begleitet die ersten Wochen im neuen Zuhause.