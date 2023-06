Nach "The Voice Kids" wird es in diesem Jahr einen weiteren Ableger von "The Voice of Germany" geben. Das neue "The Voice Rap", in dem nur Rapperinnen und Rapper auf der Bühne stehen werden, ist im Herbst jeweils sieben Tage vorab beim Streamingdienst Joyn vorgesehen wie auch linear bei ProSieben. Wie sich das neue Spin-Off ins ProSieben-Programm, das im Herbst auch eine weitere Staffel des regulären "The Voice of Germany" vorsieht, einfügen wird, bleibt derweil noch abzuwarten.