Einer rückläufigen gedruckten Auflage begegnet auch das wöchentlich erscheinende Magazin "Stern" mit verstärkten Bestrebungen im Digitalen. Gregor Peter Schmitz, Chefredakteur des "Stern", sagte nun einem ausführlichen Interview mit der "Süddeutschen Zeitung", dass man 100 000 Digitalabos bis 2026 erreichen wolle – auch mit der Hilfe von RTL News. "Wir bauen uns gerade die Redaktion, die wir brauchen, und wir schaffen dort allein 40 neue Stellen und etliche weitere im Produktbereich. Wir investieren über 30 Millionen in unsere digitale Transformation und werden am Ende mit 330 bis 350 Menschen an diesem Angebot Stern+ arbeiten, das 'Stern', 'Stern Crime', 'Geo', 'Geo Epoche' und 'Capital' bündelt", sagt Schmitz.

Zu spät komme der "Stern" in dem Bereich nach Schmitz' Meinung auch deshalb nicht, weil es in diesem Markt nie zu spät sei. Die Stärken des "stern" seien, dass er zugewandter und näher am Menschen sei als die Mitbewerber, auch bunter, frecher und provokanter, findet der Chefredakteur. Provkant war etwa vor einigen Monaten ein Cover mit Dieter Bohlen – samt Heiligenschein. "Was diskutiert worden ist in der Redaktion, war: Ist das zu bunt?", erinnert sich Schmitz. "Und da habe ich gedacht: Leute, das könnt ihr jetzt nicht ernst meinen. Der 'Stern' war immer pralles Leben. Bohlen ist vermutlich ähnlich bekannt wie Angela Merkel, und wir hatten früher gar mal Zlatko aus 'Big Brother' auf dem Cover."