am 26.06.2023 - 18:08 Uhr

Das Sonntagsprogramm des ZDF sieht am 30. Juli anders aus als man es gewohnt ist. Die dann stattfindende Folge des "Fernsehgartens", moderiert von Andrea Kiewel, wird nämlich nicht wie sonst üblich gegen zwölf Uhr beginnen, sondern deutlich später. An diesem Tag startet die Gute-Laune-Show vom Lerchenberg erst um 13:35 Uhr und wird somit zum Nachmittagsformat. An diesem Tag soll im "Fernsehgarten" die jährliche "Mallorca-Party" laufen. Zwischen 10:15 und 13:33 Uhr setzt das ZDF indes auf "Bares für Rares – Lieblingsstücke" und somit auf TV-Ausschnitte aus der Konserve.