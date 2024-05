Eigentlich schien die Nachfolge von Primetime-Chefredakteur Michael Wulf bei RTL News längst geklärt. Im vergangenen August kündigte das Unternehmen an, dass der Staffelstab im Laufe des Jahres 2024 an Stephanie McClain, bis dato Redaktionsleiterin des Magazins "Stern TV am Sonntag, übergeben werden soll (DWDL.de berichtete). Dass es dazu doch nicht kommen würde, sorgte vor einigen Wochen für Erstaunen in der Branche.

Doch nun hat man in Köln eine neue Lösung gefunden: Wie RTL gegenüber DWDL.de bestätigte, steigt Christian Schleker zum 1. Juli neben Michael Wulf in die Chefredaktion Primetime bei RTL News ein. Nach einigen gemeinsamen Monaten an der Spitze soll Schleker schließlich die alleinige Führungsposition übernehmen, während sich Wulf wie angekündigt in den Ruhestand verabschieden wird.

Einen Namen in der Branche machte sich Christian Schleker nicht zuletzt durch seine Arbeit bei "Galileo". Ab 2009 war er in verschiedenen Funktionen für das erfolgreiche ProSieben-Magazin tätig. 2013 wurde er stellvertretender Redaktionsleiter, ehe er 2016 die Leitung der Marke übernahm. In seine Zeit fiel auch die Auszeichnung mit dem Deutschen Fernsehpreis, den "Galileo" 2017 in der Kategorie "Bestes Infotainment" erhielt. Doch auch mit seinem neuen Arbeitgeber Köln ist er bereits vertraut: Ab Herbst 2022 war Schleker für RTL News als Head of Executive Production tätig und entwickelte bis Mitte 2023 unter anderem das neue Format "Durchleuchtet" mit Peter Kloeppel.

"Besonderes Gespür für Themen"

© RTL / Marina Rosa Weigl Martin Gradl

Christian Schleker: "Ich freue mich sehr, dass mir die Geschäftsführung der RTL News diese anspruchsvolle Position anvertraut. Einen so erfahrenen Journalisten wie Michael Wulf beerben zu dürfen, ist mir eine Ehre. Diesen Bereich mit seinen unterschiedlichen Projekten und den vielen tollen Mitarbeitenden in den herausfordernden Zeiten inhaltlich und wirtschaftlich erfolgreich zu führen - davor habe ich großen Respekt, und genauso große Lust."