3,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe am Montagabend um 20:15 Uhr waren genug – oder eben genau nicht. Sat.1 jedenfalls hat entschieden, die Wiederholungen der "Gegenteilshow" mit sofortiger Wirkung aus dem Programm zu nehmen. Schon in den Wochen zuvor hatte die Produktion mit Daniel Boschmann als Re-Run keinesfalls überzeugt. 3,3 Prozent standen sieben Tage zuvor auf der Uhr, noch eine Woche eher lag die ermittelte Quote bei knapp mehr als vier Prozent.

Jeanette Biedermann, Tom Beck, Aminata Belli, Patrick Lindner, Bürger Lars Dietrich, Oli P., Melissa Khalaj und Gil Ofarim mischen kommende Woche mit. Am 10. Juli sind dann Wolff-Christoph Fuss, Ross Antony, Sophia Thomalla, Silvio Heinevetter, Max Giesinger, Andrea Kiewel, Guildo Horn sowie Janin Ullmann zu Gast. Produziert wurden die Folgen 2021 und 2022.



Schluss ist auch für Wiederholungen von "Mein Mann kann", die sich bisher an die "Gegenteilshow" anschlossen, quotentechnisch aber ebenfalls enttäuschten. Sat.1 ersetzt sie kommenden Montag mit der Reportage "Die Spaßgiganten" und am 10. Juli mit "111 perfekte Peinlichkeiten". Am 17. Juli übernimmt "111" dann den kompletten Abend.