Nach dem überraschenden Rückzug von Sky Deutschland aus der deutschen Fiction hat die ARD schnell bekräftigt, den Serien-Hit "Babylon Berlin" fortsetzen zu wollen - und zwar auch ohne die Beteiligung des Pay-TV-Senders. Eine fünfte Staffel der Produktion von X Filme wird damit deutlich wahrscheinlicher.

"ARD Degeto, X Filme und Beta Film beauftragen die Entwicklung der fünften Staffel von 'Babylon Berlin'", bestätigte Thomas Schreiber, Geschäftsführer der ARD Degeto, am Donnerstag und führte zugleich die bisherigen Erfolge an. "Die Serie mit ihren bisherigen Staffeln ist ein internationaler Erfolg, der in mehr als 140 Länder verkauft wurde. In Deutschland belegen mehr als 55 Millionen Abrufe in der ARD Mediathek das große Interesse", so Schreiber.

Möglich wurde das millionenschwere Prestige-Projekt einst nur durch die ungewöhnliche Verbindung zwischen der ARD und Sky. Durch die Erstausstrahlung von "Babylon Berlin" im Pay-TV und die anschließende Zweitverwertung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ergab sich eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Der erwiesene Erfolg der ersten Staffeln auch im Ausland dürfte das Stemmen des Projekts nun jedoch für die verbliebenen Beteiligten auch ohne die Unterstützung von Sky erleichtern.

Regisseur Tom Tywker hatte bereits vor einem Jahr erklärt, sich noch eine fünfte Staffel zu wünschen. "Also mindestens eine Staffel wollen wir noch. Aber der konkrete Inhalt ist etwas, das sich erst auf dem Weg zu ihm entwickelt. Babylon ist eine Serie über die Weimarer Republik, die 1933 endete. Dort sind wir zeitlich noch nicht angekommen."

Zunächst aber steht in der ARD die Ausstrahlung der vierten Staffel von "Babylon Berlin" bevor (DWDL.de berichtete). Ab dem 29. September stehen die neuen Folgen in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit, ab dem 1. Oktober sind diese dann auch im Ersten zu sehen. Bei Sky lief die vierte Staffel bereits im vergangenen Herbst.