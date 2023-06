Die Werbekrise auf der einen Seite und steigende Kosten auf der anderen Seite bringt nun einen weiteren Verlag in Schieflage: Der Emotion-Verlag, der unter anderem das gleichnamige Magazin heruasgibt, hat einen Insolvenzantrag gestellt. Kasia Mol-Wolf, die das Magazin 2009 gemeinsam mit Heiner Bente 2009 im Rahmen eines Management-Buyouts von Gruner + Jahr übernommen hatte, sprach in einem Video-Statement auf LinkedIn von der "wahrscheinlich bittersten Stunde auf der Reise von 'Emotion'".

"Die vergangenen Monate waren schon sehr angespannt und die Lage hat sich in den letzten Tagen und Wochen zugespitzt", so Mol-Wolf. Man sei in den vergangenen 13 Jahren durch viele Krise und Engpässe gegangen und zuletzt kamen Corona, Inflation, Ukraine-Krieg, gestiegene Papier- und Druckkosten dazu. Dazu seien in den letzten Wochen einige Investoren abgesprungen, sodass es angesichts zu geringer liquider Mittel keinen anderen Ausweg als die Insolvenz mehr gegeben habe.

Trotzdem blickt sie optimistisch in die Zukunft. "Ich bin bei aller Dramatik trotzdem sicher: 'Emotion' hat eine Zukunft. Denn eines dürfen wir nicht vergessen: Das gemeinsam Erreichte in den vergangenen 13 Jahren." Man habe eine Plattform von Frauen für Frauen geschaffen. "Weibliche Fähigkeiten sind unabdingbar für unsere Zukunft. Diversität ist der Fortschritt, den unsere Gesellschaft so dringend braucht. Wir haben unzählige Frauen be- und gestärkt, ihren Weg zu gehen und selbstbewusst ihre Talente ins Spiel zu bringen. Gemeinsam haben wir etwas Großes geschaffen", so Mol-Wolf.

Sie räumt ein, in den vergangenen Jahren auch manche im Nachhinein falsche Entscheidung getroffen zu haben, nun müsse es aber darum gehen, sich auf das zu konzentrieren, was gut funktioniere und es mit einem - verkleinerten - Team fortzuführen. "So ein Schnitt bedeutet auch eine Chance", so Mol-Wolf. In einigen Produkten sehe sie in jedem Fall nach wie vor "großartiges Potential", auf deren Ausbau wolle man sich nun fokussieren und das Unternehmen sanieren. "Ich bin mir sicher, dass uns das gemeinsam mit unserem großartigen Team gelingen wird."