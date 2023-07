Nach drei Staffeln der Comedy "Merz gegen Merz" wird das ZDF die Geschichte rund um Anne (Annette Frier) und Erik (Christoph Maria Herbst) in einem 90 Minuten langen Film weitererzählen. Er soll ab dem 7. September 2023 vorab in der ZDF Mediathek angeboten werden; linear läuft er dann wenige Wochen später. Hier hat sich das ZDF den Sendeplatz am Donnerstagabend um 20:15 Uhr ausgeguckt. Er ist somit am 28. September zu sehen.

Neue "Herzkino"-Reihe

Schon Anfang September gibt es im ZDF übrigens Neues auf dem "Herzkino"-Sendeplatz. Dort hatte das ZDF bereits in der zurückliegenden TV-Saison mehrere Neustarts ausprobiert. Am 10. September (20:15 Uhr) wird nun das neue "Hotel Barcelona" eröffnet. Hotelbesitzende und dazugehöriges Personal stehen im Fokus der Produktion von Dreamtool. Laura Santos (Mina Tander) kehrt in Episode eins mit ihrem Sohn Pedro (Tristán López) zurück in die Nobelherberge ihrer Eltern, dem Ort ihrer Kindheit. Sie hofft, dass sich so nicht nur das zerrüttete Verhältnis zu ihrem eigenen Kind verbessert, sondern auch die schwierige Beziehung zu ihrer Mutter Isabel (Inka Friedrich). Die Seniorchefin kämpft um das Überleben des ins Wanken geratenen Familienunternehmens. Nicht nur Teile des Gebäudes haben in der Reihe also eine Renovierung nötig.