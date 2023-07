Das Landgericht in Frankfurt am Main hat entschieden, dass eine trans Frau in einem Beitrag des vom ehemaligen "Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt betriebenen Online-Blogs "Pleiteticker.de", das gerade erst in der neuen Marke "Nius" aufgegangen ist, nicht als Mann bezeichnet werden darf.

Bei dem Streit ging es um einen im Februar erschienenen Artikel, in dem die Journalistin Janka Kluge zunächst als "Transfrau", im weiteren Verlauf aber als "biologischer Mann" und "über 60-jähriger Mann" bezeichnet wurde. Nachdem das Landgericht schon im März einem Eilantrag Kluges stattgegeben hat, wurde diese Entscheidung nun bestätigt. Der Fall musste neu verhandelt werden, weil Reichelt gegen die einstweilige Verfügung Widerspruch eingelegt hatte.

Die Äußerung könne im Gesamtkontext nicht als bloße neutrale Feststellung des biologischen Geschlechts der Antragstellerin verstanden werden und daher "bewusst verunglimpfend und persönlichkeitsrechtsverletzend". Beendet ist die rechtliche Auseinandersetzung damit wohl nicht, denn einem HR-Bericht zufolge kündigte Reichelts Anwalt bereits während des Prozesses an, die Entscheidung vor dem Oberlandesgericht Frankfurt anzufechten.

Das Portal "Pleiteticker.de", auf dem der umstrittene Bericht erschienen war, existiert unterdessen neuerdings gar nicht mehr, sondern wurde in diesen Tagen durch "Nius" ersetzt - eine Plattform, hinter der ein Unternehmen des vom Milliardär Frank Gotthardt kontrolliertes Unternehmen steht. Reichelt selbst ist dort zwar mit seiner Meinungsshow "Achtung, Reichelt" vertreten, tritt ansonsten aber in den Hintergrund (DWDL.de berichtete).