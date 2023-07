Für den Herbst haben der Streamingdienst Joyn und ProSieben einen weiteren Ableger von "The Voice of Germany" angekündigt: "The Voice Rap", das den Titel zudem vermarktet hat und ganz vollständig "The Voice Rap by Cupra" heißen wird. Schon bekannt war, dass Kool Savas einer von zwei Coaches sein wird und die siegende Person in dem Format ins Halbfinale von "The Voice of Germany" einzieht. Nun steht auch fest, dass die kommende Casting-Show von Bildergarten Entertainment aber ein relativ kurzer Spaß wird.

Produziert wird an gerade einmal drei Tagen. Zum Vergleich: Das "TVOG"-Original kam zuletzt stets auf 19 Ausgaben, "The Voice Kids" hielt sich konstant bei zehn. Einzig das inzwischen wieder von der Bildfläche verschwundene "The Voice Senior", das bis 2019 auf zwei Staffeln kam, umfasste jeweils nur vier Episoden. Bei "The Voice Rap" also agieren Joyn und ProSieben in Sachen Episodenzahl zunächst vorsichtig.



Die Produktion der Folgen soll noch im Juli beginnen. So stehen an einem Nachmittag/Abend die Aufnahmen für die Blind Auditions an, für die Produktion sind um die sechs Stunden angesetzt. Anfang August geht es dann an einem Spätnachmittag mit den Battles weiter, ehe am Samstag, 5. August das Finale der neuen Musikshow produziert wird. "Sing Offs", wie im Original, sind also offenbar nicht geplant.