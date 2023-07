An Versuchen, neue Spielshows im Vorabendprogramm zu etablieren, mangelte es in den vergangenen Jahren bei Sat.1 gewiss nicht. Vom "Genial daneben"-Ableger über "Let the music play" und "Mein Mann kann" bis hin zur Neuauflage der "Perfekten Minute" mit Ulla Kock am Brink: Vieles hat der Sender ausprobiert, bloß den Geschmack des Publikums traf der Sender nicht.

Richten soll es nun ausgerechnet deutsche Fiction - ein Genre also, das Sat.1 in den vergangenen Jahren ziemlich vernachlässigt hat. Bemerkenswert ist, dass man in Unterföhring nun aufs Tempo drückt: War noch vor wenigen Wochen bei den Screenforce Days von 2024 die Rede, kündigte Sat.1-Chef Daniel Rosemann jetzt bei einem Presse-Event in Hamburg den Start der neuen Filmpool-Produktion "Die Landarztpraxis" mit Carolin Frier in der Hauptrolle noch für den Herbst an. "Ab Herbst gibt es wieder Vorabendserie in Sat.1", sagte Rosemann.

Einen genauen Sendetermin für die Serie, die eine Herzschmerz-Geschichte in idyllischer Landschaft erzählen soll, nannte Rosemann noch nicht. Dafür machte er deutlich, dass eine Fortsetzung im Erfolgsfall ausdrücklich erwünscht ist. Zwar werde in den 60 Folgen eine abgeschlossene Geschichte erzählt - doch das Ende der Staffel soll so gestaltet sein, dass es Anknüpfungspunkte für eine mögliche zweite Staffel geben wird.

Eine ganz ähnliche Idee verfolgt Sat.1 darüber hinaus auch mit der ebenfalls bereits angekündigten Serie "Das Küstenkommissariat", die - man ahnt es schon - im Gegensatz zur "Landarztpraxis" im Norden der Republik angesiedelt sein werden. Hier übernimmt die konzerneigene Firma Pyjama Pictures die Produktion.