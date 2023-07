Axel Springer hat angekündigt, die Marke "Politico" auch nach Deutschland bringen zu wollen. "Demnächst" soll das Portal auch hierzulande starten, heißt es in einer Pressemitteilung, einen genauen Starttermin nennt Springer nicht. Fest steht aber bereits, dass die Marke in Deutschland zusammen mit Media Pioneer betrieben werden soll. An der digitalen Medienmarke von Gründer Gabor Steingart ist Axel Springer bereits seit einiger Zeit mit einer Minderheit (35,9 Prozent) beteiligt.

Redaktionell sollen die beiden Marken vollständig getrennt bleiben. Die Vereinbarung umfasst nach Springer-Angaben die inhaltliche Zusammenarbeit bei multimedialen Formaten wie Newslettern und Podcasts sowie die Expertise und das Netzwerk des Gründers und Verlegers von Media Pioneer, Gabor Steingart. Außerdem wird "Politico" Zugang zur Infrastruktur auf dem Redaktionsschiff von Media Pioneer haben.

"Media Pioneer" muss sich derweil nach einem neuen Chefredakteur umsehen. Wie jetzt nämlich auch bekannt wurden, verlässt Michael Bröcker das Portal nach vier Jahren. Gleichzeitig bleibt er auch weiterhin Mitgesellschafter des Unternehmens. "Wir bleiben einander freund­schaftlich und auch gesellschafts­rechtlich verbunden", heißt es zum Abgang von Media Pioneer. Steingart sagt, er könne den Wunsch nach Veränderung des Gründungs-Chef­redakteurs nach "vier anstrengenden und hochgradig effektiven Aufbau­jahren" nachvoll­ziehen. Wohin es Bröcker zieht, ist noch nicht klar. Ebenso wie die Besetzung des Chefredakteurs-Posten beim deutschen "Politico". Zuletzt berichtete das Fachportal "Medieninsider", dass Gordon Repinski Deutschlandchef von "Politico" werden könnte. Er ist aktuell stellvertretender Chefredakteur von Michael Bröcker bei Media Pioneer.

Springer-Boss Mathias Döpfner sagt über den "Politico"-Start in Deutschland: "Mit Politico Deutschland bringen wir eine unserer wichtigsten journalistischen Marken in den Heimatmarkt von Axel Springer – in Partnerschaft mit Media Pioneer und Gabor Steingart. Wir wollen damit zur Vielfalt, Unberechenbarkeit und Qualität des politischen Journalismus in Deutschland beitragen. Und wir haben dafür das beste Team." Gabor Steingart ergänzt: "Mit Media Pioneer haben wir in strategischer Partnerschaft mit Axel Springer ein erfolgreiches digitales Medienunternehmen neuen Typs aufgebaut. Ich freue mich sehr, dass wir diese Partnerschaft verbreitern. Mit Politico gewinnt das politische Deutschland eine unabhängige Instanz, die Akzente im politischen Qualitätsjournalismus setzen wird."

Und Goli Sheikholeslami, CEO Politico Media, sagt: "Als größte Volkswirtschaft in Europa und politisches Schwergewicht in der EU ist Deutschland der perfekte Partner für Politico. Mit unserer täglichen Berichterstattung über Politik sowie tiefgehenden Formaten zu bedeutenden Themen wie Energie und Technologie werden wir den deutschen Lesern relevante Einblicke und Analysen zu politischen Strategien bieten, mit dem Fokus auf Berlin als Ausgangspunkt. Wir sind zuversichtlich, dass Deutschland von Anfang an ein sehr wichtiger Markt für Politico sein wird, insbesondere durch diese einzigartige Zusammenarbeit mit Media Pioneer."