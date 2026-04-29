RTL Deutschland hat sich überraschend umfassende Rechte an Länderspielen der Nachwuchs-Nationalmannschaften des DFB gesichert. Konkret wird das Unternehmen bis 2028 die deutschen Frauen- und Männer-Teams bei den UEFA U17- und U19-Europameisterschaften zeigen. Kern der Vereinbarung sind demnach sämtliche Partien mit deutscher Beteiligung, abhängig von der Qualifikation der Teams. Auf diese Weise sind pro Jahr bis zu vier Turniere mit insgesamt bis zu 20 Spielen möglich.

Los geht es bereits am kommenden Montag, wenn bei der U17-Europameisterschaft der Frauen in Nordirland das deutsche Team auf Norwegen treffen wird. Zuletzt hatte RTL im Dezember 2023 das WM-Finale der U17-Herren live übertragen. Das Team von DFB-Nachwuchstrainer Christian Wück setzte sich damals im Elfmeterschießen gegen Frankreich durch und wurde erstmal U17-Weltmeister - weit über drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen damals in der entscheidenden Phase zu (DWDL.de berichtete).

© RTL / Marina Rosa Weigl Frank Robens

Verbreitet werden sollen die Spiele übrigens live auf RTL+ sowie auf den YouTube- und TikTok-Kanälen von "RTL Sport". Amanda Reiners und Marc-Oliver Trapp kommentieren die Partien, als Expertin ist die ehemalige Bundesliga-Spielerin Vanessa Martini im Einsatz, die unter anderem im Laufe ihrer Karriere die UEFA Women’s Champions League sowie den DFB-Pokal gewann. Neben RTL+ hatte sich schon im vorigen Jahr Sportdigitale zahlreiche Übertragungsrechte gesichert, auch dort ist die anstehende U17-EM zu sehen (DWDL.de berichtete).