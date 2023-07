Der Comedian Tedros "Teddy" Teclebrhan bekommt eine neue Show bei Prime Video. Wie Amazon am Mittwoch bestätigte, haben die Dreharbeiten für "Die Teddy Teclebrhan Show" bereits in Köln begonnen. Produziert wird das Format von Leonine Studios zusammen mit Teclebrhans neu gegründeter Firma KOFBELU. Leonine zeichnete in der Vergangenheit auch schon für die Prime-Video-Comedyshow "One Mic Stand" verantwortlich, bei der Teddy Teclebrhan als Moderator fungierte. Über die erste Staffel kam das Format allerdings nicht hinaus.

Nun soll es also Teddy gewissermaßen im Alleingang richten, auch wenn die Aussage von Prime Video, dass er und seine Kunstfiguren erstmals ihre eigene Show bekommen, gar nicht stimmt, schließlich hat der Comedian vor mehr als zehn Jahren schon einmal das "TVLab" von ZDFneo gewonnen, aus dem schließlich "Teddy's Show" hervorging. Klar ist aber auch, dass der Aufwand, den der Streamingdienst für das neue Show-Projekt betreibt, deutlich größer sein wird. In dem neuen Format haben die von ihm gespielten Charaktere wie Antoine, Percy und Ernst ihre eigenen Vorstellungen davon, wie die Show auszusehen hat. Amazon verspricht darüber hinaus auch "hochkarätige Gaststars" auf einer "modern interpretierten Showbühne mit verschiedenen Schauplätzen, inspiriert von Erlebnissen aus Teddys Leben".

"Ich freu mich, bei Prime Video ein Zuhause für meine Teddy Welt gefunden zu haben", kommentiert Teclebrhan. Und Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals bei Amazon Studios, erklärte: "Wir freuen uns, dass wir alle Kunstfiguren von Teddy zum ersten Mal in einer abendfüllende Unterhaltungsshow bei Prime Video zusammenbringen können. Teddy ist ein begnadeter Comedian, Schauspieler, Musiker, Improvisator – kurz, ein Meister des Entertainments."

Producerin der neuen Show, deren Ausstrahlung für 2024 geplant ist, ist Nina Etspüler. "Teddy ist ein großartiger Ausnahmekünstler, wir sind sehr stolz darauf, seine kreativen Ideen zusammen mit ihm und diesem tollen Team für Amazon Studios umsetzen zu dürfen", sagte sie. Creative Producer ist Bob Heinemann, Regie führt Johannes Spiecker ("Wer stiehlt mir die Show?", während Claudius Pläging ("Die Carolin Kebekus Show") als Autor zusammen mit Teddy Teclebrhan für die Showbücher verantwortlich zeichnet. Bode Brodmüller ("Wer stiehlt mir die Show?") verantwortet das Design und Set.