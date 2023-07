Die Frankfurter Private-Equity-Gesellschaft Novum Capital, die 2019 den Kölner Studiobetreiber MMC Studios übernommen hatte, denkt größer und möchte nun eine internationale Produktionsplattform aufbauen, der die MMC künftig ebenfalls angehören soll. Betraut wird mit dieser Aufgabe der bisherige MMC-Co-Geschäftsführer Jens Wolf, der die Geschäftsführung der Medien Beteiligungsgesellschaft mbH von Novum Capital übernimmt.

Dort stehen die Zeichen unter dem Schlagwort "Buy & Build-Strategie" auf Expansion und Zukäufe. Man wolle mit MMC und weiteren Unternehmen die Konsolidierung im Film- und Fernsehmarkt "aktiv mitgestalten". Da man letztlich alle Wertschöpfungsstufen internationaler Filmproduktionen abbilden will, will man vor allem Unternehmen zugekauft werden, die technologiegetriebene Services für Filmproduktionen, Filmfinanzierungen und Filmvertriebe anbieten.

© MMC Künftig nur noch beratend tätig: Hacik Kölcü

Jens Wolf: "Nico Roden ist seit mehr als 20 Jahren für MMC tätig, war in seinen bisherigen Management-Positionen sehr erfolgreich und ist im Entertainment-Markt bestens vernetzt. Ich bin mir sicher, dass die MMC Studios Köln ihre Erfolgsgeschichte unter seiner Führung weiterschreiben werden und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm." Nico Roden selbst sagt zu seiner Beförderung an die Unternehmensspitze: "Dass ich nach so vielen Jahren auf verschiedenen Positionen nun MMC in eine erfolgreiche Zukunft führen darf, lässt mich voller Vorfreude auf die neue Aufgabe blicken. Dabei gilt mein bisheriger Anspruch weiterhin: die Kundenbedürfnisse budgetgerecht, effizient und in Top-Qualität zu erfüllen – und dies künftig auch international."

Roden übernimmt auch die Führung der Magic Eye GmbH. Die MMC-Tochtergesellschaft mit Sitz in Köln ist ein Full-Service- Anbieter für Image- und Werbefilme sowie für die Nachbearbeitung von fiktionalen Produktionen und TV-Shows. Die MMC Movies GmbH, die nationale und internationale Kino- und Fernsehfilme (ko)produziert, wird unterdessen von Jens Wolf gemeinsam mit Bastie Griese geführt.