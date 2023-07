Nachdem der "Barbie"-Film derzeit für reihenweise Rekorde an den Kinokassen sorgt, springt jetzt auch Home & Garden TV auf den "Barbie"-Zug auf - und zwar in Form eines ungewöhnlichen Formats, das demnächst auch in Deutschland zu sehen sein wird. Die "Barbie Dreamhouse Challenge", so der Titel, wird ab dem 10. September jeweils sonntags ab 13:15 Uhr bei dem Free-TV-Sender zu sehen sein. In den USA lief das Format parallel zum Kinostart an.

Ausgestrahlt werden vier Folgen, in denen nichts weniger als "das größte, kühnste und individuellste Zuhause aller Zeiten ganz im Barbie-Style" erschaffen werden soll. Model, Designerin und Unternehmerin Ashley Graham präsentiert den Wettbewerb, in dem bekannte Designer und ausgewiesene Experten "um Ruhm, Ehre und das am besten designte Zimmer wetteifern", wie es von Seiten des Senders heißt.

"Um das zu schaffen, haben wir die größte Gruppe von Renovierungsstars zusammengestellt, die es je bei HGTV gab, um ein echtes, voll funktionsfähiges Barbie-Traumhaus zu schaffen“, so Graham. "Die Teams stehen unter großem Druck, ihrer Kreativität weit über ihre üblichen Designparameter hinaus freien Lauf zu lassen, um einen Ort zu erschaffen, den Barbie mit Stolz ihr Zuhause nennen würde."

Als Juroren des Wettstreits treten der Designer und Barbie-Mitarbeiter Jonathan Adler und HGTV-Designerin Tiffany Brooks an, die in jeder Episode von einem prominenten Gastjuror unterstützt werden. Das siegreiche Design-Team erhält eine Spende in seinem Namen an Save the Children.