Der Kindersender Nick sendet seit Dienstag in Deutschland wieder unter dem Namen Nickelodeon. Sechs Jahre nach der letzten Umbenennung kehrt Paramount damit wieder zur ursprünglichen Marke zurück, die schon in den 1990er Jahren den hiesigen Kinderfernsehmarkt aufmischte.

Der Wechsel erfolgt zeitgleich mit der Einführung eines neuen On-Air-Looks, der schon im Mai in den USA gestartet wurde und seitdem schrittweise in allen internationalen Märkten ausgerollt wird. "Im Branding und im Senderbug setzten wir nun in erster Linie wieder die Langform unseres Namens ein", bestätigte ein Paramount-Sprecher die Veränderung am Dienstag auf DWDL.de-Nachfrage. Allerdings könne "hier und da" auch noch die Kurzform zum Einsatz kommen.

Im Zuge des Redesigns kommt es auch noch zu einer anderen Rückkehr: Das überarbeitete Senderlogo umfasst nämlich wieder den berühmten orangefarbenen Klecks, der in anderer Form schon in den 90ern verwendet wurde und damit das Erscheinungsbild von Nickelodeon prägte.

Derweil bleibt abzuwarten, wie langlebig der jetzt gewählte Sendername diesmal sein wird. Einst als Nickelodeon gestartet, kehrte der Kindersender im Jahr 2005 unter der Kurzform Nick auf den deutschen Markt zurück. 2010 übernahm man schließlich wieder den ursprünglichen Namen, ehe 2017 die erneute Umbenennung in Nick erfolgte. Nun also die neuerliche namentliche Rolle rückwärts.