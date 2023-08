Nach "Studio Schmitt" kommt nun "Neo Ragazzi": Sophie Passmann und Tommi Schmitt übernehmen ab dem 14. September den ZDFneo-Sendeplatz am Donnerstagabend um 22:15 Uhr mit einer neuen gemeinsamen Talkshow. Sie begrüßen darin jeweils vier Gäste aus den verschiedensten Bereichen von Popkultur, Sport, Musik, Internet, Politik und Schauspiel.

Dabei solle "der gemeinsame Spaß am Gespräch" im Vordergrund stehen. Um "den Entertainmentfaktor zurück in die Talkshowlandschaft" zu bringen, setzt man auch auf Aktionen und Spiele mit den Gästen. "Hier geht es um gute Unterhaltung(en), nicht um kalkulierte Konfrontation oder die Lösung der ganz großen Aufregerdebatten", formuliert das ZDF. Zur Sprache kommen sollen Gemeinsamkeiten wie Unterschiede der vier Gäste, persönliche Anekdoten und überraschend private Einblicke jenseits der üblichen Talkshowfloskeln.

Acht Folgen sind zunächst geplant, für die unter anderem bereits folgende Gäste zugesagt haben: Die erfolgreiche Content Creatorin Dagi Bee, TikTok-Phänomen und Rapper Ski Aggu, "Stern TV"-Moderator Steffen Hallaschka, Schauspieler Merlin Sandmeyer ("Die Discounter"), Schauspielerin Annette Frier sowie die "World Wide Wohnzimmer"-Jungs Dennis und Benni Wolter.

Sophie Passmann sagt zum neuen Format: "Ich freue mich darauf, mit Tommi Schmitt in 'Neo Ragazzi' einmal auseinanderzunehmen, was Talkshow im deutschen Fernsehen bedeutet und es anschließend wieder ganz neu zusammenzubauen. Wir wollen schlicht und ergreifend interessante Gespräche mit Leuten führen. Dass die Leute das gerne mögen, beweist ja jeder einzelne der '14 Millionen' Podcasts in Deutschland."

Tommi Schmitt kommentiert: "Ich mag Menschen und ich mag es, mich mit ihnen ohne Vorbehalte zu unterhalten und durch diese Unterhaltung Unterhaltung herzustellen. Und meine Kollegin Sophie mag ich auch. Das sind doch schon mal vernünftige Voraussetzungen für die Show, in der wir im besten Sinne nicht über die ganz großen Themen sprechen wollen. In meiner vergangenen Sendung 'Studio Schmitt', die von einer Late Night peu à peu zur Talkshow mutierte, durfte ich mit einem Menschen quatschen, jetzt sind es gleich vier, mit Sophie sogar fünf! Für mich gibt’s nur wenig Schöneres. Ich bin voller Vorfreude."

ZDFneo-Senderchefin Jasmin Maeda: "Mit 'Neo Ragazzi' experimentieren wir bei ZDFneo im Genre Talk und haben dafür mit Tommi Schmitt und Sophie Passmann zwei vielversprechende Hosts an Bord. Die beiden erfreuen sich nicht nur großer Bekanntheit in der jungen Zielgruppe, sondern können auch selbst junge Perspektiven einbringen. Als starke Köpfe haben sie ihre eigene Haltung zu Gästen und Themen, bieten Anknüpfungspunkte, nehmen das Publikum mit und ziehen nach jeder Sendung auf erfrischende Weise Bilanz. Genau diese Kombination macht den Talk so spannend. Wir freuen uns, gemeinsam mit allen Beteiligten an 'Neo Ragazzi' zu feilen und Neues zu wagen."

Während "Studio Schmitt" bislang von Seapoint produziert wurde, steckt hinter "Neo Ragazzi" nun die btf als Produktionsfirma.