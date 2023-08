Der Frage, ob das nun "Ramsch oder Rares" ist, wird Sat.1 Gold in einer neuen Eigenproduktion nachgehen. Diese soll ab dem 24. August linear donnerstags um 21:10 Uhr beim Sender zu sehen sein. Im Fokus des Formats steht das Auktionshaus der Familie Eppli und die Kostbarkeiten, die dort über die Ladentheke gehen. Der Sender beschreibt die Epplis als Schatzsucher, immer auf der Suche nach Außergewöhnlichem. Sie prüfen und schätzen den Wert von dem, was Besucher bei ihnen auf den Tisch legen, machen aber auch Hausbesuche und bewerten vor Ort.

Begleiten lassen sie sich auch beim Versuch, ins "internationale Business" einzusteigen – es geht in die USA. "Ramsch oder Rares – Die Antiquitätenprofis" wurde für Sat.1 Gold von der Blueprint Media GmbH umgesetzt. Das neue Format wird donnerstags Lead-Out einer Produktion von Janus TV, die im Sommer 2022 debütierte. Nun ist eine zweite Staffel von "Zwischen Prunk und Panik – Die Gutshausretter" angekündigt. Staffel eins bescherte dem Sender im Gesamtmarkt rund ein Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 49-Jährigen etwas mehr – in jedem Fall hatten die Episoden also noch Luft nach oben.

In der Sendung begleitet Moderatorin Panagiota Petridou Immobilienbesitzer, die ein ganz besonderes Objekt sanieren und vor dem Verfall retten möchten. Dabei greift sie auch gerne selbst zum Spachtel und verputzt alte Wände. In der ersten neuen Folge soll es unter anderem um Leo und Marcel gehen. Sie haben neun lange Jahre lang ein komplettes Gutshaus in Thurow kernsaniert und es im wahrsten Sinne des Wortes in ein Traumschloss verwandelt. Mia und Dennis wollen sich indes ihren Traum eines Lebenshofes für notleidende Tiere erfüllen.