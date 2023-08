Die Musiker-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz sollen offenbar eine Realityshow bei Netflix bekommen. Wie "Bild" berichtet, arbeitet der Streamingdienst an einer "Bewegtbild-Variante" ihres erfolgreichen Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood", der bei Spotify erscheint. Demnach soll die Show, ebenso wie der Podcast, das Leben der beiden 33-Jährigen abbilden.

Die Rede ist davon, dass die Vorbereitungen hinter den Kulissen "bereits auf Hochtouren" laufen. Offiziell bestätigt ist das Projekt seitens des Streamingdienstes aber bislang noch nicht.

Die Kaulitz-Brüder sind damit aktuell so gefragt wie selten zuvor: Nachdem RTL+ bereits kürzlich die Musikshow "That's my Jam" mit ihnen umgesetzt hat, werden sie im Herbst erstmals auch bei "The Voice of Germany" zu sehen sein. In der Castingshow von ProSieben und Sat.1 sind Bill und Tom Kaulitz nämlich erstmals als Coaches dabei und teilen sich dabei einen Doppel-Stuhl.