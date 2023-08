Knapp 14 und etwas mehr als zehn Millionen Menschen sahen im November 2021 und November 2022 die neuen Ausgaben des ZDF-Showklassikers "Wetten, dass..?" – durch das Programm führte das einstige Moderationsduo, bestehend aus Michelle Hunziker und Thomas Gottschalk. Gottschalk hatte die Wettsendung einst geprägt wie kaum ein anderer. 1987 moderierte er die Show erstmals. Nach einer kürzeren Pause in den 90ern war er bis 2011 Moderator des Formats. Nun soll aber endgültig Schluss sein: Das ZDF bestätigte nun, dass die für den 25. November geplante Sendung die letzte Ausgabe mit Thomas Gottschalk sein wird.

Finale ohne Michelle Hunziker

Für Michelle Hunziker, zuletzt Co-Moderatorin an der Seite von Gottschalk, ist schon jetzt Schluss. Sie soll im November nicht mehr dabei sein. Offenbar eine bewusste Entscheidung, um Gottschalk klar in den Fokus zu rücken. Der 74-Jährige sagte "Bunte": "Was Michelle betrifft, bin ich mir mit dem ZDF einig: Anfang und Ende reichen sich die Hände. Ich habe die erste Show allein gestemmt, ich schaffe das auch mit der letzten."

Mit der Entscheidung, aus "Wetten, dass...?" ein seit der Rückkehr 2021 einmal jährlich wiederkehrendes Event zu machen, hat der Sender vom Lerchenberg eine Art neues TV-Lagerfeuer erschaffen, wie nicht nur die Reichweiten zeigen, sondern auch die Marktanteile. Über 4,6 und mehr als 2,8 Millionen Menschen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sahen die beiden bisherigen Neuauflagen, im Herbst 2021 lag die ermittelte Quote in dieser Altersklasse bei rund 50 Prozent. Es sind Werte, die die hierzulande nur die allergrößten Show- oder Sportevents erreichen.

Etwas überraschend ist der Satz, mit dem das ZDF seine Pressemitteilung beendet: "Wie es mit dem Format weitergeht, entscheidet das ZDF zu gegebener Zeit nach der Sendung." Man darf also gespannt sein, ob sich das ZDF noch einmal daran versucht, das Format in andere Hände zu legen und einen Nachfolger für Gottschalk zu finden. Ein Unterfangen, das sich schon zwei Mal als knifflig erwies: 1992 sollte Wolfgang Lippert für Gottschalk übernehmen, 2012 trat dann Markus Lanz in seine Fußstapfen. Beide hielten sich nicht lange und wurden teils harsch kritisiert. Erst vor wenigen Tagen sprach Lanz auf einem Festival über seinen Ausflug auf die ganz große Showbühne: "Der Phantomschmerz, dass Thommy nicht mehr da ist, war so spürbar, dass wir wussten, dass das nicht gut enden kann. Und genauso ist es dann auch gekommen", erklärte der davor wie danach erfolgreiche ZDF-Late-Night-Talker.





Korrektur-Hinweis: Zunächst hatten wir unter Berufung auf "Bunte" berichtet, dass es die letzte Ausgabe von "Wetten, dass..?" sein wird. Das ZDF hält sich eine Fortsetzung aber offen.