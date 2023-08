Sky hat angekündigt, wann die vierte Staffel seiner eigenproduzierten Serie "Das Boot" zu sehen sein wird. Die insgesamt sechs frischen Folgen sind ab dem 23. September immer samstags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen bei Sky One zu sehen und stehen darüber hinaus als komplette Staffel über Sky Q und den Streamingdienst Wow zum Abruf bereit. Am Dienstag hat Sky einen Trailer der vierten Staffel veröffentlicht, produziert wurde diese erneut von Bavaria Fiction.

Wie es danach mit der Serie weitergeht, ist unklar. Fest steht nur: Bei Sky hat "Das Boot" keine Zukunft. Der Pay-TV-Sender hat zuletzt angekündigt, sich von eigenproduzierter Fiction zu verabschieden (DWDL.de berichtete). Ob Bavaria Fiction die Serie nach dem Ende bei Sky weiterführen will und kann, ist unklar. Produzenten von "Das Boot" sind Marcus Ammon, Jan S. Kaiser, Fabian Wolfart und Nina Maag für Bavaria Fiction sowie Nils Hartmann, Frank Jastfelder und Julia Jaentsch für Sky Deutschland und darüber hinaus auch Jason Simms für Sky Studios. Caroline Fischer und Judith Niemeyer (Bavaria Fiction) fungieren als Producer; Sebastian Rybing als Line Producer. Den Weltvertrieb übernimmt NBCUniversal Global Distribution.

In der vierten und letzten Sky-Staffel von "Das Boot" werden zwei Handlungsstränge miteinander verflochten. Im Mittelmeer spitzt sich der brutale U-Boot-Krieg im Mittelmeer zu, während sich in Berlin Intrigen und Geheimnisse breit machen. In den eigenen Reihen der Kriegsmarine wächst der Widerstand gegen die Nazis. Nach einer gemeinsamen Tragödie finden die Geschwister Klaus (Rick Okon) und Hannie Hoffmann (Rosalie Thomass) wieder zueinander. Beide kämpfen für ihre Sache. Klaus ist von Portugal ins Deutsche Reich zurückgekehrt. In geheimer Mission reist er nach Neapel um als U-Boot-Kommandant den Verlauf des Krieges zu verändern. Hannie will den vielen Waisenkindern helfen, die Opfer des Krieges geworden sind und deckt dabei infame Machenschaften des NS-Reiches auf.

Den bisherigen Cast um Rick Okon, Franz Dinda, Florian Panzner, Anna Schudt, Pierre Kiwitt, Johann von Bülow, Rainer Bock und Ernst Stötzner verstärken in der vierten Staffel mit Rosalie Thomass, Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Lara Mandoki, Stefan Murr, Marco Leonardi, Steffan Rhodri, Benjamin Dilloway, Joshua Collins und Sascha Gersak weitere bekannte Gesichter. Gedreht wurde in Prag und auf Malta auf Deutsch, Englisch und Italienisch. Die Regie der sechs Episoden verantwortet Dennis Gansel, Director of Photography ist Carlo Jelavic. Die Head-Autoren der vierten Staffel sind Colin Teevan und Tony Saint, unterstützt von Autorin Judith Angerbauer. Das Szenenbild verantwortet Petra Albert, die im vergangenen Jahr mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde.